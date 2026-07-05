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全國兒少陶藝獎展現未來想像 AI、永續成創作亮點

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
陶博館「2026全國兒少陶藝獎」頒獎典禮合影。記者張策／攝影
陶博館「2026全國兒少陶藝獎」頒獎典禮合影。記者張策／攝影

「2026全國兒少陶藝獎」今天在新北市立鶯歌陶瓷博物館舉行頒獎典禮，今年以「飛向未來世界」為主題，共吸引全國517件作品參賽，經初、複審後選出101件優秀作品，即日起至7月26日在陶博館1樓陽光特展室展出。作品涵蓋AI科技、未來城市、太空探索、環境永續等主題，展現兒童與青少年對未來世界的豐富想像。

新北市文化局長張䕒育表示，獲獎固然值得肯定，但對孩子而言，更珍貴的是透過創作把自己的創意與想法表達出來。今年作品令人驚豔，不少孩子描繪未來城市、高科技機器人、AI智慧穿戴，也有人關注環境永續及地球生態，用自己的方式思考生活與未來，「今天的想像力，有可能就是明天改變世界的力量。」

張䕒育說，全國兒少陶藝獎是全國規模最大的兒少陶藝競賽，也是新北推動陶藝教育的重要平台，希望透過藝術教育，引導孩子探索興趣、建立自信，也讓更多人看見新世代的創造力。

今年「立體雕塑類」國小中年級組金獎由新北市鶯歌國小林書米以「生態樹屋」獲得，作品融合魚菜共生與循環農業概念，描繪自給自足、友善環境的未來生活；國中組金獎由台中市立中港高中王思甯以「戴上太空盔的世界」獲獎，透過孩童與狗狗登上月球的情境，傳達珍惜地球環境的重要性；高中職組金獎則由新北市鶯歌工商楊詠婷以「暴食」奪得，想像未來世界中能分解人類污染與廢棄物的特殊生物，呈現對環境議題的關注。

平面彩繪類方面，國小高年級組金獎由苗栗縣照南國小陳子媽以「操「機」在我，我是「操」人」獲得，描繪未來世界操控各式機器人的情境，展現對科技發展與未來生活的創意構想。

評審委員陳元杉表示，今年參賽作品從517件中選出101件，每件作品都展現孩子對未來世界的不同觀點，不論是人文關懷、環境永續、太空探索，或人與寵物的情感，都令人印象深刻。他也肯定每位參賽學生勇於將創意化為作品，這份創作勇氣同樣值得鼓勵。

文化局表示，本屆展覽即日起至7月26日在陶博館1樓陽光特展室展出，邀請民眾走進展場，透過孩子的陶藝創作，一同感受新世代對未來世界的想像與探索。

「立體雕塑類」國中組金獎，王思甯「戴上太空盔的世界」。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供
「立體雕塑類」國中組金獎，王思甯「戴上太空盔的世界」。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供

新北市文化局長張䕒育（左四）與金獎得主們合影。記者張策／攝影
新北市文化局長張䕒育（左四）與金獎得主們合影。記者張策／攝影

「立體雕塑類」高中職組金獎，楊詠婷「暴食」。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供
「立體雕塑類」高中職組金獎，楊詠婷「暴食」。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供

評審委員陳元杉（中）與銀獎得主們合影。記者張策／攝影
評審委員陳元杉（中）與銀獎得主們合影。記者張策／攝影

「平面彩繪類」國小高年級組金獎，陳子嫣「操『機』在我，我是『操』人」。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供
「平面彩繪類」國小高年級組金獎，陳子嫣「操『機』在我，我是『操』人」。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供

「立體雕塑類」國小中年級組金獎，林書米「生態樹屋」。記者張策／攝影
「立體雕塑類」國小中年級組金獎，林書米「生態樹屋」。記者張策／攝影

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