盛夏水水田莊蓮花開 新北金山六三社區賞花趣

仲夏蟬鳴，正值蓮花綻放的美麗時節。位於新北市金山區的「六三社區」由六股里與三界里共同組成，素有「水水田莊」的美譽。邀請民眾把握夏日花期造訪金山六三社區，親身感受山海交織、花香四溢的盛夏田園風光。

金山六三社區坐落於美人山腳下，擁有山海交織的世外桃源景致。六股里憑藉富含養分的火山砂質土壤，成為新北健康三寶「台農66號紅心地瓜」及杜鵑花的重要產地；毗鄰的三界里則以清甜爽脆的茭白筍廣受青睞。社區保留常民文化軌跡，從承載在地信仰的百年聖德宮、充滿復古童趣的儒門柑仔店，到見證早期農村日常的傳統洗衣亭等文化。近年社區導入「青銀共創」理念，不僅實質落實農村的長者生活照顧與陪伴，更串聯在地居民與學校師生，共同創作充滿活力的農村彩繪牆，這些藝術創作美化農村生活環境，成功凝聚跨世代的社區認同感。

除了豐饒的農產，社區推動「水水田莊環境營造」，由在地青農團隊引進純淨的磺溪水源，悉心培育優質蓮花，成功打造夏日賞蓮的絕佳亮點。時值盛夏，社區內的蓮花已紛紛綻放，微風吹拂，搖曳的蓮姿與陣陣清香交織，偶有黃頭鷺群飛點綴其間。民眾可趁著花期，於淡水捷運站搭乘台灣好行716皇冠北海岸線至金山區公所站，轉乘金山區的 F931巴士，走進北海岸這片內陸山水田園，漫步於蓮花田間，體驗兼具自然美景與農村人文厚度的夏季慢遊。賞花後民眾亦可順遊周邊的金山中山溫泉公園，漫步「杜鵑之道」，體驗北海岸豐富的文化底蘊。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，農村再生精神是以社區為主體，由下而上盤點資源並凝聚共識，促進農村永續發展。金山六三社區充分展現生活、生產、生態「三生」並進的能量，新北市將持續深入推動農村社區永續發展。