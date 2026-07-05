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北市社宅投訴「管理員態度不佳」入榜...議員憂離職率高恐惡性循環

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市住都中心表示，社宅管理不同於一般社區大樓，除門禁、清潔、機電維護等外，亦涉及住戶服務、陳情協處、弱勢關懷及社區融合等，對第一線物業人員穩定度及專業能力確有較高要求。示意圖南港機廠社宅／本報資料照片
北市住都中心表示，社宅管理不同於一般社區大樓，除門禁、清潔、機電維護等外，亦涉及住戶服務、陳情協處、弱勢關懷及社區融合等，對第一線物業人員穩定度及專業能力確有較高要求。示意圖南港機廠社宅／本報資料照片

北市社宅住戶最常投訴，設備毀損、噪音、垃圾等，近年還有管理員服務態度不佳。市府對物業考核兩大指標，分別為人員離職率、管理員違規扣款。調閱數據發現，人員離職率滿分十五分，卻僅一家十分，其餘平均都不到，議員質疑，物業分數被扣光，業者人力也走光，恐惡性循環。

住都中心表示，社宅管理不同於一般社區大樓，除門禁、清潔、機電維護等外，亦涉及住戶服務、陳情協處、弱勢關懷及社區融合等，對第一線物業人員穩定度及專業能力確有較高要求。

住都中心說，近年已將人員穩定度、缺勤遞補、服務紀律及違規扣款情形納入物業管理評鑑，並依評鑑結果作為後續履約管理、督導改善及招標評選參考。針對評鑑反映的人員流動及違規扣款差異，中心已檢討評分標準，後續將朝強化人員留任、教育訓練、現場服務品質及缺失改善追蹤等方向調整評鑑機制，使評分結果更能反映實際管理品質。

北市議員陳宥丞說，社宅過去就曾發生過個案，小小漏水導致電梯都是水，嚴重影響住戶生活品質，住宅有瑕疵無可厚非，但管理得好才能維持住宅品質。

陳宥丞說，目前市府的考核指標，一是人員離職率；一是違規扣款，他調閱數據發現，業者在人員離職率滿分十五分，只有一家拿到十分；違規扣款多在六分、七分，但還有一家連一分都拿不到，管理物業公司的考核分數被扣光光，恐怕業者的人員也走光光，第一線面對這樣狀況，恐造成更大惡性循環，不管對廠商、市府及住戶，都是叫苦連天。

陳認為，市府在缺工下，也應有保障條款及留任機制，如果有證照也應要加分，不是只有扣分，扣分不能解決問題，應研議留人機制，給予薪資保障的專業加給；另外，應研議第一線的社宅管理要有調解機制與平台，並納入物業管理KPI。

住都中心表示，為降低人員異動對社宅服務影響，已要求各物業廠商建立人力遞補及交接機制，並加強總幹事、秘書、保全及清潔等第一線人員教育訓練，包含社宅管理規範、住戶溝通、陳情處理、危機應變及弱勢關懷等面向。

住都中心說，如有個別案場出現人力不足或服務異常情形，住都中心均會即時要求補足人力、提出改善計畫，並持續追蹤改善結果；若未依契約規定履行，亦將依契約辦理扣罰或列入後續評鑑考核。將持續精進物業管理制度。

離職 社宅 北市

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