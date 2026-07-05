慶祝三鶯線通車 新北美術館無人機煙火秀湧入5萬人

為慶祝三鶯線通車，新北市美術館今天舉辦系列活動，光雕、無人機與煙火入夜接續登場，現場估計湧入逾5萬人。三鶯線單日運量還突破7萬人次，並在煙火結束後40分鐘內順利疏散人潮。

新北捷運三鶯線6月30日通車，新北市政府今天在新北市美術館戶外園區舉辦慶祝活動，邀請歌手戴愛玲、婁峻碩、布拉瑞揚舞團現場演出；期間也定時投放「海山夜行」光雕展演，由屢獲德國紅點等國際大獎的陳怡潔擔任藝術總監，將三鶯地區文化特色融入光影創作。

新北市長侯友宜致詞時表示，今天是三鶯線開通後的第一個週末，今天已累積逾6萬人次搭乘，而新北市立美術館現場也已湧入逾5萬人次。

侯友宜說，他上任以來，環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線陸續通車，新北境內捷運總里程數達108公里，居全國之冠。目前仍有7條線正在興建、7條線規劃中，未來全數興建完畢後，新北捷運路網將達189公里、171座車站。

他強調，三鶯線帶動觀光效益，今天鶯歌老街人潮為以往的3至4倍以上。三鶯線除了縮短通勤到台北的時間之外，更重要的是能串聯歷史、文化、觀光產業，帶動在地發展與城市風貌。

致詞完畢後，眾人一同迎接無人機與煙火展演。600架無人機在夜空中勾勒出三鶯線列車、三峽祖師廟、新北市美術館等圖像，搭配超過2500發煙火接續綻放，璀璨點亮鶯歌夜空，現場民眾紛紛拿起手機拍照留念。

新北捷運局會後表示，今天三鶯線出站運量達7萬2486人次。為因應龐大人潮，祭出最密2.2分鐘班距，晚間煙火散場後40分鐘內，已順利疏散人潮，完成通車以來首場大型疏運考驗。

新北文化局補充，為響應三鶯線通車，新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館同步推出優惠，即日起至7月30日，兩館皆免門票入館；其中，新北市美術館「共織宇宙」特展另享門票8折優惠。