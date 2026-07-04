為獨居長者及弱勢家庭開唱 藝人新北接力開唱19年不間斷

由新北市政府與台灣優質生命協會共同主辦的「2026愛傳承關懷演唱會」今午在新北市政府3樓多功能集會堂溫暖開唱，現場多位愛心藝人，透過歌聲與陪伴，為超過650位獨居長輩、弱勢家庭、身心障礙朋友及社福團體送上溫暖祝福。

新北市長侯友宜也前往現場感謝協會與所有公益夥伴的熱情付出，並頒贈感謝狀，肯定「愛傳承」長年推動公益的努力。

侯友宜說，台灣優質生命協會19年來不斷傳承，資深及年輕藝人一棒接一棒，深入社區、關懷長者與身障團體，讓愛的力量在新北不斷擴散，今天演唱會除讓大家欣賞經典歌曲，也是關懷的實踐與傳遞，用愛的力量讓社會更祥和，希望長者多走出家門與人互動，才能活得更快樂健康。

「2026愛傳承關懷演唱會」現任理事長由陳美鳳擔任，今年演出陣容包括陳美鳳、方駿、方馨、司馬玉嬌、吳怡霈、林淑容、Bii畢書盡、黃鐙輝、戴愛玲、簡沛恩等藝人共同響應。

台灣優質生命協會理事長陳美鳳分享，協會多年服務弱勢長輩，從生活陪伴到圓夢計畫，每一次關懷行動都是一份愛的累積，協會以「優質生命的九個態度」作為公益精神，將仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔與自律，延伸為九項公益行動，邀請社會大眾一起把愛化為行動，讓更多需要陪伴的生命被看見。

今日畢書盡也參與公益演出，為愛傳承關懷演唱會注入年輕世代的音樂能量，希望讓公益不只停留在單一世代，而是從長輩熟悉的溫暖陪伴，連結到年輕族群的參與行動，讓「愛傳承」真正成為跨世代的活動。