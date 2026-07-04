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彭啓明稱優先種樹 北市：能種樹就種樹、需要遮蔭就設傘

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府推動人行道遮陽傘，6月30日已在捷運西門站6號及1號出口架設完成，大傘面至少可以容納10多人短暫遮蔭。聯合報系資料照
台北市政府推動人行道遮陽傘，6月30日已在捷運西門站6號及1號出口架設完成，大傘面至少可以容納10多人短暫遮蔭。聯合報系資料照

夏日酷暑難耐，近來北市遮陽傘話題延燒，環境部長彭啓明今表明，如果真沒法種樹，再用其他遮陽作法，也籲縣市政府將綠蔭納入長期城市規畫，改善都市熱島效應。台北市都發局今表示，北市府的立場始終是「能種樹就種樹、需要遮蔭就設傘，雙軌並行、因地制宜」。

都發局表示，市府一向以種樹為優先，樹木不僅能提供遮蔭，更兼具降溫、淨化空氣、滯洪及生態等多重效益，是最自然、最永續的降溫方式，與中央推動方向並無不同。至於在人流密集、不適合種樹，或樹木短期內無法形成樹蔭的地點，則會適度導入遮陽設施，立即改善行人步行環境。

北市府指出，市長蔣萬安上任後推動「台北降溫城市計畫」，這是北市因應都市熱島效應及極端高溫所推動的重要氣候調適政策，由都發局統籌推動。計畫以「體感降溫減碳」、「建築節能降碳」及「密集綠覆固碳」三大策略為核心，並透過法令修訂及示範計畫，逐步落實於新建建築及公共空間。

工務局表示，在植樹方面，北市目前公園及人行道約有20萬株樹木。市府持續透過新增綠資源擴大植栽量，包括推動公私協力辦理新建建築屋頂綠化等措施，預估今年至2035年可再增加約17萬株喬木。

工務局說，目前公園處、大地處及都發局均持續推動相關植栽及綠化工作，其中公園處2024年植樹949株、去年植樹1031株，整體植樹工作仍持續穩定推進。

彭啓明 北市府 北市

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