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全國綠竹筍評鑑新北奪10項大獎 侯友宜頒獎邀請民眾多採購

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
年年獲獎的新北市綠竹筍，今、明２天在台北市希望廣場舉辦展售會，匯集來自三峽、五股、八里、深坑4區的鮮採綠竹筍。圖／新北市政府提供　
年年獲獎的新北市綠竹筍，今、明２天在台北市希望廣場舉辦展售會，匯集來自三峽、五股、八里、深坑4區的鮮採綠竹筍。圖／新北市政府提供　

新北市筍農今年在全國評鑑比賽的15個核心獎項贏得10項，更連續4年獲得有機組及產銷履歷組雙料冠軍，新北市政府今天在台北市希望廣場舉辦頒獎典禮暨展售會，明天還有展售。

市長侯友宜今天到場頒贈賀匾與獎座，肯定獲獎筍農栽培技術，他說新北市綠竹筍年產量1萬2千公噸，產值17億元，每年全國評鑑比賽名列前茅。今年在有機組、產銷履歷組更囊括冠、亞、季軍及優良獎，民眾可透過電商平台、實體店面訂購，市府同時也與多家知名餐飲業者合作推出綠竹筍料理，邀請大家在炎炎夏日享用新北最優良的綠竹筍。

農業局指出，今年市級評鑑有16區、100名農友參加，新北筍王陳國隆是67年次農友，種植綠竹筍約10年，他曾是廚師學徒和餐廳員工，因父親受傷而返鄉繼承筍園。他將餐飲業的嚴格標準帶入農田，113年首次參加全國評鑑溯源組就奪冠，去年在新北筍王爭霸獲亞軍，今年奪冠，展現職人精神。

全國評鑑中，新北青農和老將聯手展現實力，全國產銷履歷組筍王江銘修是79年次青農，退伍後務農15年，江銘修說，種出好筍的關鍵是鬆土開挖的精準度和肥料管理。他重視前期有機肥料投入，並用「少量多餐」原則追肥，確保筍肉柔嫩。全國有機組筍王林森淋已是資深老農，自100年起堅持友善栽培，全程人工除草，不使用農藥。

今天現場同步舉辦為期2天的綠竹筍等農特品展售會，此外，市府今年特別與台北遠東香格里拉館外餐廳望月樓、台北凱達大飯店、Junto同新派粵菜及饗賓集團蔬食百匯果然匯等知名品牌合作，推出期間限定綠竹筍料理組合，餐點將供應至7月底或8月底，詳情可洽各餐廳。

「新北筍王」陳國隆（左3）是67年次農友，堅持以精益求精的職人精神種植好筍。圖／新北市政府提供
「新北筍王」陳國隆（左3）是67年次農友，堅持以精益求精的職人精神種植好筍。圖／新北市政府提供

新北市綠竹筍今、明２天在台北市希望廣場舉辦展售會，市長侯友宜（右二）邀請民眾多多採購。圖／新北市政府提供　
新北市綠竹筍今、明２天在台北市希望廣場舉辦展售會，市長侯友宜（右二）邀請民眾多多採購。圖／新北市政府提供　

「全國產銷履歷組筍王」江銘修（左3）是三峽區青農，重視精準管理，種植出品質頂尖好竹筍。圖／新北市政府提供　
「全國產銷履歷組筍王」江銘修（左3）是三峽區青農，重視精準管理，種植出品質頂尖好竹筍。圖／新北市政府提供　

侯友宜 新北 台北市

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