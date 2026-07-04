新北超大里走入歷史 里鄰拆分上路 4日啟動下里換證

新北市林口區、淡水區及五股區實施行政區域調整，有3里一分為三，新北最大里的稱號也將走入歷史，大里拆分後，全市從1032里變1039里。新北市戶政事務所今天到各社區協助市民更換戶口名簿及身分證，也吸引不少人趁周休日進行換證。

經統計，林口區南勢里原設籍人數3萬6057人是新北最大里，淡水區崁頂里有3萬4642人，林口區湖南里為3萬3303人，新北市前三大里都在今年7月1日走入歷史，戶所從4日開始安排下里直接到各社區提供換證服務。

新北市民政局指出，崁頂里、湖南里、南勢里及成泰與成功里推動分里，主要改善里別人口過多、服務量能過重及行政資源配置不均等。分里後可降低里長服務負擔，提升行政服務效率，使里政經費及行政資源配置更符合地方需求，提高公共經費使用效益

這次里鄰重新畫分後，林口區南勢里畫分出新林、力行2里，林口區湖南里畫分出頭湖、文湖2里，淡水區崁頂里畫分出新崁、新市2里，五股區則是從成泰、成功2里，畫分出芳洲里，重新畫分後，總計應換發身分證數量約10萬4000餘張、應換發戶口名簿數量約6萬2000餘戶。

淡水崁頂里長吳庭岳表示，因淡海新市鎮愈來愈多人遷入，一個里的設籍人數破3萬5000人的確很驚人，分成3里，不僅里長的壓力減輕，原本里基層建設經費也因分里變成3倍，對里民而言，未來相關建設和福利也會變得更好，里民覺得多2位里長服務也很棒。

林口區南勢里長陳國烝也說，多分出2里後，因減輕負擔，他也更能供里民更到位的服務。

新北市戶政事務所今天到各社區協助市民更換戶口名簿及身分證，也吸引不少人趁周休日進行換證。記者王長鼎／攝影

新北市戶政事務所今天到各社區協助市民更換戶口名簿及身分證，也吸引不少人趁周休日進行換證。記者王長鼎／攝影

新北市戶政事務所今天到各社區協助市民更換戶口名簿及身分證，也吸引不少人趁周休日進行換證。記者王長鼎／攝影