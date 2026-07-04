影／抓到了！北市動物園棕蜘蛛猴越獄2小時落網 逃脫原因曝光

台北市立動物園今早發生棕蜘蛛猴脫逃案件，所幸在近2個小時，抓到脫逃的猴子，也沒有造成遊客受傷，園方表示，會在留意猴群的個體位階及互動關係，而逃跑的猴子也會先靜養，再帶回園區內。

動物組值班區長陳依婷說明，棕蜘蛛猴的社會行為是有位階性且會調整，脫逃的Paco屬於位階低、容易緊張，因此保育員在放動物出來後，就有留意到其他三隻棕蜘蛛猴有探索到Paco，而Paco又易緊張因而亂竄到水池區，沒有到欺負的狀況。

她說，在早上9點40分左右，工作人員發現Paco從熱帶雨林區的棕蜘蛛猴，脫逃到了遊客的主要走道、靠近大貓熊展館，因此趕緊呼叫動物組同仁協助，加上熱心遊客通報，幸好及時鎖定Paco位置，最後在兒童區的羊駝園區的橡膠樹找到Paco。

同時，在事發當下也請園內駐衛警疏散遊客到安全區域，依照動物脫逃的SOP進行管制，近兩個小時圍捕，順利抓到Paco，且沒有遊客受傷。

陳依婷說，在接近中午12時，Paco帶回獸醫師檢查，身體狀況良好，會再休養、穩定後再到展場和大家見面，同時也會留意這四隻猴子的個體位階及互動關係。