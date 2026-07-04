「台北親水節」清涼一夏 開幕半天湧入超過6000人消暑

北市最具代表性的夏季活動之一「2026台北親水節」今日在公館地區清涼開幕，上午9時至下午2時，「親水樂園」、「水鄉庭園」雙館現場已湧入超過6千位大小朋友，在漂漂河、超寬全家福滑水道及4層樓高螺旋滑水道一起戲水消暑。

台北親水節今天開幕，副市長張溫德、地方民代、商圈協會等人到場共襄盛舉，以清涼四射的水槍揭開親水節序幕。

張溫德說，台北親水節已經超過20年，重新開幕的親水樂園將帶動公館地區的人潮及商圈發展。北水處今年在公館的2座水樂園也跟士林的兒童新樂園「PILIGILI水樂園」合作推出購票折扣，一南一北串聯合作，持一方票根去另一處水樂園，就可享8折優惠。歡迎大小朋友來公館戲水、享用公館美食、逛街，開心過暑假。

北水處表示，親水樂園重新開幕，前身為「水悟空樂園」、「洛德城堡」，在重新規畫整修後，重現台北市中心難得一見的大型戶外滑水道及漂漂河設施，而自來水園區不只有整修換新的水鄉庭園，也有期間限定的2座充氣滑水道跟園遊會攤位。

北水處說，今明2日活動現場還有「冰品節」，民眾完成指定任務，即可兌換限量親水節限定冰棒，自來水園區也有超過30個攤位的園遊會，並與公館商圈協會及市場、夜市自治會合作，推出多達60家公館在地合作店家優惠方案。

「親水樂園」平日全票160元、學生票130元、優待票80元；假日全票180元、學生票160元、優待票90元。「自來水園區」7、8月全票80元、優待票40元。

北市最具代表性的夏季活動之一「2026台北親水節」今日在公館地區清涼開幕。圖／北水處提供

「2026台北親水節」今日在公館地區清涼開幕，上午9時至下午2時，雙館現場已湧入超過6千位大小朋友，此為自來水園區「水鄉庭園」。圖／北水處提供

「2026台北親水節」今天開幕，副市長張溫德、地方民代、商圈協會等人到場共襄盛舉，以清涼四射的水槍揭開親水節序幕。圖／北水處提供

「2026台北親水節」今日在公館地區清涼開幕，此為重新開幕的「親水樂園」。自來水園區「水鄉庭園」。圖／北水處提供

「2026台北親水節」今日在公館地區清涼開幕，此為自來水園區「水鄉庭園」。圖／北水處提供