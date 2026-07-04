颱風巴威升強颱 北市估9日起受影響籲準備防災

颱風巴威升級為強颱，台北市政府預估，9日起開始受到外圍環流影響，提醒市民把握週末空檔固定陽台盆栽、懸掛物並清理住家排水孔、周邊排水溝，做好各項防颱防災準備。

台北市災害防救辦公室今天發布新聞資料表示，今年第9號颱風巴威已增強為強烈颱風，呼籲民眾把握週末假日空檔，提前做好各項防颱防災準備。

災防辦表示，包含將陽台盆栽、廣告看板等懸掛物固定或收妥，同時清理住家排水孔及周邊排水溝，避免因雜物阻塞造成積淹水，若住家位於低窪地區，請提前準備沙包，並測試居家防水閘門功能是否正常。

災防辦建議民眾，家中應預置緊急避難包，備妥至少3天份的乾糧與飲用水，並檢查手電筒、行動電源等照明通訊設備，以備停電時掌握即時災情。

災防辦表示，民眾可多利用市府「防災臺北」網站查詢最新氣象、淹水潛勢及避難收容等資訊，也可下載「臺北市行動防災」App，或加入「臺北市政府」Line官方帳號，以即時收到停班停課、水情動態、水閘門啟閉及紅黃線開放停車等訊息。

災防辦表示，雖然目前預報路徑不確定性高，但颱風巴威無論是否將直接來襲，預估台北市9日起仍會受其外圍環流影響而有降雨機率，尤其正值暑假期間，請民眾務必密切留意最新氣象資訊，在颱風接近前後避免外出，切勿前往山區或沿海。