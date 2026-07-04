淡江大橋通車旅宿業拉長紅 暑假能否持續熱潮待觀察

暑假通常是旅遊旺季，因應淡江大橋通車也帶動新北一波旅遊潮，新北市旅館商業同業公會理事長陳建陽說，新北市近來較熱門旅宿景點確實在淡水八里，淡江大橋通車帶動當地旅館住房。但因國內飯店普遍空房多，民眾已隨興當天或前一天訂房，目前變較難觀察暑假是否現觀光潮。

淡水將捷金鬱金香酒店指出，許多外地旅客確實為了目睹淡江大橋前來住宿，假日幾乎滿房，即使暑假房價略為提升，詢問度仍非常高。另有民宿業者表示，淡江大橋通車後，業績確實成長五成以上，更期待好業績能持續而非曇花一現。

陳建陽說，國旅住房習慣已改變，過去民眾一周前就會提早訂房，如今都知道旅宿業普遍生意差，房間很多根本不怕訂不到，改成前一天訂房或當天訂當天入住，訂房習慣改變就較難觀察今年暑假是否有觀光熱潮，也坦言近年國內的旅宿業確實面臨艱困環境。

「旅遊不是必要條件 ，需要有誘因。」陳建陽強調，去年因政府有補助越南團來台觀光，越南團客人數明顯增多，但今年補助一過遊客就下跌。而旅遊受經濟、氣候及補助等因素影響，若沒有提供誘因，就會被民眾擺在相對後面的位置。

對於常有民眾抱怨國內飯店太貴不如出國玩的說法，陳建陽說，在世界各地所有旅宿業都有尖峰與離峰時段，飯店房間固定、成本固定，若平日業績不好，假日時段就要補回來，事實上，依觀光署調查，國內旅館房價較疫情前跌了百分之三，若拿國外平日飯店價格與台灣假日價格相比，比較基準並不公平，也建議民眾改變旅遊習慣，選在平日出遊不僅不塞車房價便宜，能帶來較好的旅遊品質。