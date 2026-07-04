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沒搭自家「熊讚」熱氣球改伴飛！蔣萬安：伴飛角度觀賞很棒

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
蔣萬安未搭乘熊讚熱氣球，而是與台東縣長饒慶鈴一同搭乘主球進行空中伴飛，近距離欣賞熊讚熱氣球升空英姿。記者尤聰光／攝影
蔣萬安未搭乘熊讚熱氣球，而是與台東縣長饒慶鈴一同搭乘主球進行空中伴飛，近距離欣賞熊讚熱氣球升空英姿。記者尤聰光／攝影

台北市長蔣萬安今受邀出席2026台灣國際熱氣球嘉年華活動，代表台北市的「熊讚」造型熱氣球也在現場立球並進行載人飛行。不過，蔣並未搭乘熊讚熱氣球，而是選擇搭乘主球與台東縣長饒慶鈴一同升空，並以伴飛方式近距離欣賞熊讚升空英姿。

蔣萬安受訪時表示，此次特別安排以伴飛角度觀賞熊讚熱氣球，「看到熊讚在空中的英姿，真的很棒」，並笑說在飛行過程中，熊讚一度背對他，他還在心中默念「轉過來、轉過來」，沒想到熱氣球真的調整方向，讓他得以清楚欣賞。

他也打趣提到，從旁觀察發現熊讚「好像變胖了」，並感謝台東用心照顧，直言「台東好山、好水、伙食很好」，讓人感受到慢活氛圍。他也表示非常喜歡台東的生活步調，未來有機會希望能帶太太與孩子到台東長住一星期，好好體驗當地環境。

活動結束後，蔣萬安在饒慶鈴陪同下參訪2026台東博覽會，首站前往A1主場館「活的學校」及E1展館「凹！你是有的」，由策展人舒米恩導覽解說，體驗展區策展特色與內容亮點。參訪過程中，蔣萬安神情專注，仔細聆聽策展團隊介紹各展區內容與理念，並不時駐足了解細節。

蔣萬安表示，此次參訪讓他更深入理解台東博覽會的策展特色與地方創意能量，認為展覽內容豐富、多元且具教育意義，「很值得大家來台東親自體驗」。此外，他也品嚐鳳梨釋迦冰，直呼「很好吃」，並表示這項產品若在台北市推廣，預期將相當受歡迎。他也再次強調將訂購2000箱約12000公斤的鳳梨釋迦挺台東農民。

蔣萬安品嘗鳳梨釋迦冰後直呼美味，表示在台北推廣絕對大受歡迎。記者尤聰光／攝影
蔣萬安品嘗鳳梨釋迦冰後直呼美味，表示在台北推廣絕對大受歡迎。記者尤聰光／攝影

台北市代表「熊讚」熱氣球於鹿野高台正常升空並載人飛行，吸引民眾目光。記者尤聰光／攝影
台北市代表「熊讚」熱氣球於鹿野高台正常升空並載人飛行，吸引民眾目光。記者尤聰光／攝影

蔣萬安在台東博覽會展區駐足參觀，仔細觀看展覽內容，深入了解展區策展理念。記者尤聰光／攝影
蔣萬安在台東博覽會展區駐足參觀，仔細觀看展覽內容，深入了解展區策展理念。記者尤聰光／攝影

蔣萬安 饒慶鈴 熱氣球

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