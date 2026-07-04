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北市公告迪化、赤峰街商圈禁菸 8月1日起取締開罰

中央社／ 台北4日電

推動無菸城市，台北市衛生局新增公告迪化街商圈、心中山線形公園周邊的赤峰街商圈全面禁菸，8月1日起若在指定吸菸區外吸菸，將面臨新台幣2000元至1萬元罰鍰。

台北市衛生局近日公告，為維護民眾不吸二手菸的健康權益並建構戶外無菸環境，迪化街商圈自8月1日起為全面禁止吸菸場所，除吸菸區外不得吸菸，範圍為民樂街、南京西路、西寧北路、民生西路所圍區域。

衛生局表示，心中山線形公園周邊的赤峰街商圈同樣自8月1日起為禁菸場所，管制範圍為中山北路二段、南京西路、承德路二段、民生西路所圍區域。

衛生局表示，屆時違反規定在禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

迪化街 衛生局 北市

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