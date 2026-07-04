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北市試辦發光「投影」斑馬線 鎖定昏暗路段防撞

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
新北市府已在捷運府中站前試辦裝設行人地面警示燈。圖／新北市交通局提供
新北市府已在捷運府中站前試辦裝設行人地面警示燈。圖／新北市交通局提供

為了提升用路人注意行穿線，台中、嘉義和新北試辦「行人地面警示燈」，北市議員建議，在斑馬線邊緣裝設LED燈，能夠隨著紅綠燈變換供示警。北市交通局表示，目前已與廠商接洽朝試辦方式，初步討論會以投影方式，試辦夜間斑馬線較難看清楚的路段。

北市議員林杏兒表示，在國外旅遊時經常可見許多國家導入「行人地面警示燈」，在國內新北市、台中、嘉義等也有試辦計畫，能夠隨著斑馬線的紅綠燈變換示警。

北市議員游淑慧說，若考慮到下雨天，燈具會造成地面打滑，或許可以在斑馬線的頭尾處架設，台北市也能先行參考新北市的試辦計畫，像是觀光人潮多的地方等先行。

交通管制工程處副處長黃惠如表示，北市目前已與廠商接洽討論試辦。由於行人地面警示燈要看提醒的族群，有些是行人低頭族，有些則是提醒汽機車駕駛此處有斑馬線，北市傾向後者，也因為目標族群不同也涉及到打燈方式，以及後續養護，北市朝向投影照燈提醒。

她說，如果做嵌入地面方式，可能需要管線開挖、埋管，也會有人行道打滑的狀況，如果是投影方式就單純是以光線作為區隔，類似彩色標記，不過涉及到眩光問題，目前正與廠商討論研議。

至於台北市選擇試辦的地點？黃惠如說，因為是用於提醒駕駛人，所以會挑選夜間時斑馬線較難辨識的區域優先，不過還要會再研議討論，同樣也會參照其他縣市經驗。

北市 林杏兒 行人

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