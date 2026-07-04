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新北明年里鄰經費增多 地方預期里長熱度會上升

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市長侯友宜前天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜前天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影

2022年選舉時，新北市當時有1032個里，其中520里同額選舉，隨著里基層工作經費從每年70萬調升到118萬、里鄰活動費、里民活動場地租金等調升，將在明年1月1日正式上路，地方預期今年新北市基層里長選舉會變更得熱門。

新北市民政局表示，里基層工作經費現行制度以里人口數4千人、每年60萬元為門檻，每3千人為一級距增加5萬元為原則，明年起調整為以里人口數2千人以下、每年70萬元為門檻，每2千人為一級距增加6萬元，調整後各里的里基經費額度最低為70萬元至最高118萬元。

里鄰活動經費級距配合里基層工作經費，同步調整為每2千人為一級距；另里民活動場所租金補助部分，無活動中心的里，每里每月補助租金3萬元，此為明年起新增項目。

鄰長工作協助費由原每月1500元調高至2500元；里鄰長及巡守隊等聯誼活動經費，由原每人每年4100元調高至5000元；鄰長喪葬慰問金由原1萬元增為1萬5000元。民政局表示，這些調整項目皆從2027年實施。

「壓力減輕，但為里民服務的責任一樣要扛起來。」已擔任6屆，今年再拚7連霸的林口區南勢里長陳國烝說，24年前參選南勢里長時，全里才2千多人，從10年前開始，因都更案帶動發展快速，里內人口迅速成長，如今已有3萬6千多人，是新北最大里，分出新林和力行2里，南勢里設籍人數只剩7千多人。

林口區經行政區域調整後，從17里變成21里，陳國烝說，里長工作十分繁雜，包括山區割草、修剪樹木、清水溝、環境消毒，甚至1日遊的里民自強活動，所有經費運用都要精打細算，如今多分出2里，等於里基層建設經費多出2倍，受益的是里民。

永和區民治里長、也是國民黨提名市議員參選人陳以樂表示，這2屆新北市里長選舉確實有越來越多年輕人投入的趨勢，但整體而言，仍是以具有地方服務基礎、長期經營的人較有優勢；且年齡並不是唯一條件，學歷、經歷、個人特質，都是選民重視的。

他說，隨著里政業務愈來愈多元，里長的角色也逐漸從單純反映民意，轉變成要有能力去整合資源，用於里內或里民上，民眾對里長的期待也比過去更高。

新北市這次辦理里鄰調整及明年度提高里基層建設經費，陳以樂認為多少都會提升里長改選的關注度，行政區域調整後，部分里的人口結構、選民組成及地方版圖都可能改變，對選情會帶來一定影響。而建設經費增加，也代表里長能運用的公共資源更多，對地方建設及服務推動更有幫助，相對也會提高部分人投入參選的意願。

陳以樂認為真正決定選舉結果的，還是現任里長平時是否扎實服務、是否獲得里民信任。里長畢竟是最貼近民眾的基層民選公職，居民每天都看得到、感受得到，臨時抱佛腳很難取代長期累積的信任。

新北市自明年起，里鄰經費增多，地方預期今年11月的里長選舉熱度會上升。記者王長鼎／翻攝
新北市自明年起，里鄰經費增多，地方預期今年11月的里長選舉熱度會上升。記者王長鼎／翻攝

新北市長侯友宜前天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜前天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影

新北 里長

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