新北明年里鄰經費增多 地方預期里長熱度會上升

2022年選舉時，新北市當時有1032個里，其中520里同額選舉，隨著里基層工作經費從每年70萬調升到118萬、里鄰活動費、里民活動場地租金等調升，將在明年1月1日正式上路，地方預期今年新北市基層里長選舉會變更得熱門。

新北市民政局表示，里基層工作經費現行制度以里人口數4千人、每年60萬元為門檻，每3千人為一級距增加5萬元為原則，明年起調整為以里人口數2千人以下、每年70萬元為門檻，每2千人為一級距增加6萬元，調整後各里的里基經費額度最低為70萬元至最高118萬元。

里鄰活動經費級距配合里基層工作經費，同步調整為每2千人為一級距；另里民活動場所租金補助部分，無活動中心的里，每里每月補助租金3萬元，此為明年起新增項目。

鄰長工作協助費由原每月1500元調高至2500元；里鄰長及巡守隊等聯誼活動經費，由原每人每年4100元調高至5000元；鄰長喪葬慰問金由原1萬元增為1萬5000元。民政局表示，這些調整項目皆從2027年實施。

「壓力減輕，但為里民服務的責任一樣要扛起來。」已擔任6屆，今年再拚7連霸的林口區南勢里長陳國烝說，24年前參選南勢里長時，全里才2千多人，從10年前開始，因都更案帶動發展快速，里內人口迅速成長，如今已有3萬6千多人，是新北最大里，分出新林和力行2里，南勢里設籍人數只剩7千多人。

林口區經行政區域調整後，從17里變成21里，陳國烝說，里長工作十分繁雜，包括山區割草、修剪樹木、清水溝、環境消毒，甚至1日遊的里民自強活動，所有經費運用都要精打細算，如今多分出2里，等於里基層建設經費多出2倍，受益的是里民。

永和區民治里長、也是國民黨提名市議員參選人陳以樂表示，這2屆新北市里長選舉確實有越來越多年輕人投入的趨勢，但整體而言，仍是以具有地方服務基礎、長期經營的人較有優勢；且年齡並不是唯一條件，學歷、經歷、個人特質，都是選民重視的。

他說，隨著里政業務愈來愈多元，里長的角色也逐漸從單純反映民意，轉變成要有能力去整合資源，用於里內或里民上，民眾對里長的期待也比過去更高。

新北市這次辦理里鄰調整及明年度提高里基層建設經費，陳以樂認為多少都會提升里長改選的關注度，行政區域調整後，部分里的人口結構、選民組成及地方版圖都可能改變，對選情會帶來一定影響。而建設經費增加，也代表里長能運用的公共資源更多，對地方建設及服務推動更有幫助，相對也會提高部分人投入參選的意願。

陳以樂認為真正決定選舉結果的，還是現任里長平時是否扎實服務、是否獲得里民信任。里長畢竟是最貼近民眾的基層民選公職，居民每天都看得到、感受得到，臨時抱佛腳很難取代長期累積的信任。

新北市自明年起，里鄰經費增多，地方預期今年11月的里長選舉熱度會上升。記者王長鼎／翻攝