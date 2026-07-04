浪潮來襲 蔣萬安：4年92億 推AI教育

面對ＡＩ浪潮，台北市長蔣萬安昨宣布，未來四年將挹注九十二億元推動，打造首都ＡＩ教育城市，五大重點包含在北士科成立亞洲首座「ＡＩ教育中心」，預計明年規畫、後年成立，並升級專屬師生的ＡＩ助理、打造校園ＡＩ實驗室等，全力培養老師、孩子具備使用ＡＩ的能力。

蔣萬安昨在北一女中發布「北市ＡＩ教育政策白皮書」，他說，北市率全國之先，建立「酷ＡＩ」平台，未來全面提升客製化的個人助理，不僅可協助教師備課、教學、派題、學習診斷及閱卷等，也能引導學生更深入自主學習。

蔣萬安表示，市府預計今年暑假完成國小至高中職每間教室智慧大螢幕建置；未來四年逐步為每位教師配備ＡＩ電腦，並升級學生數位載具，讓ＡＩ運算能力真正走進教學現場；還會推機器人、無人機等跨域創新課程，並協助學校建具備邊緣運算設備及GPU算力的ＡＩ實驗室。

蔣萬安說，因應輝達海外總部落腳，市府將在北士科設立台北ＡＩ教育中心，作為台北ＡＩ教育政策的核心樞紐，統籌師資培訓、課程設計及產學合作。北一女袁姓學生說，ＡＩ加速個人學習，會把設計好的實驗丟給ＡＩ診斷問題，又如過往解題都會問老師，現在可請ＡＩ幫忙解題。

北市高中學生家長會聯合會副總會長陳憲政表示，高中選類組，文法商明顯減少，大部分集中理工類組，不只反映現在產業需求、甚至是家長期待。如何在ＡＩ工具下，又具人文素養，值得各界努力。

北市昨也辦ＡＩ教育論壇，Google台灣總經理林雅芳表示，ＡＩ逐步取代職能，而不是人才，人可透過與ＡＩ合作，更高效率地完成任務。她分享，ＡＩ如虎添翼地完成很多她以前做不到的事，不要逃避，要善用科技力量。

台灣師範大學教授特聘教授許庭嘉說，孩子如果具有學習能力，就不只是請教ＡＩ答案，而是自己思考完再把作業完成，並趁著ＡＩ這個厲害朋友在身邊，跟它多學習，「善用ＡＩ作為學習工具的人，一定會突破自己的天花板」。