新北捷運招新血 AI應用能力成關鍵

因應捷運路網拓展，新北捷運公司將招募新血九十三人，此次部份職缺甄試中加入ＡＩ應用能力實作項目，透過ＡＩ技術導入日常維修與決策體系。新北捷表示，現今ＡＩ能在轉轍器發生故障前，精準捕捉微小異常訊號，即時發出預警。

新北捷公司招募包括系統控制專員、車站維護專員、司機員及票務、倉儲、資訊、資產開發等，最高薪資達六萬兩千元，工作地點涵蓋新北淡海、溪南、溪北及三鶯四處生活圈。

新北捷說，現代捷運系統已不再只是傳統運輸業，而是高度與科技結合的技術導向產業，這次「系統控制專員」及「資產開發類」等職缺甄試，將加入「ＡＩ應用能力」，需運用ＡＩ工具完成作品，並繳交其下達的ＡＩ指令與最終成果。

新北捷資深協理張淵翔表示，目前在「轉轍器AIoT預知維護系統」即由ＡＩ模型進行深度學習與演算，系統在轉轍器發生實質故障前，能精準捕捉微小異常訊號即時發出預警，讓維修作業從傳統被動搶修躍升為主動防禦，可依據數據燈號精準判斷設備健康度，大幅優化人力調度，有效降低突發異常導致的延誤風險。

新北捷說，招募工作地點涵蓋新北淡海、溪南、溪北及三鶯四處生活圈，過去曾有招募完全零捷運背景新進人員，在專業訓練與跨域實務帶領，短短兩年培養出可應用維修技術及ＡＩ工具，可面臨突發狀況緊急應變能力，也歡迎非軌道或捷運相關科系出身者報考。