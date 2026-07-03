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鶯歌第二納骨塔今舉行上梁 預計2028年完工提供服務
為提供更完善的市民身後事宜，鶯歌第二納骨塔於2025年4月9日正式動工興建，今天舉行主體結構上樑儀式。由殯葬管理處長陳健民與新建工程處副處長黃子毓共同主祭，祈求後續工程如期完成。
殯葬管理處處長陳健民表示，鶯歌示範公墓納骨塔自1981年啟用迄今，容量早已達使用上限，為照顧在地及周邊市民的治喪需求，市府在2011年著手規畫在鶯歌第一公墓內興建一座現代化納骨塔。
他說，新建第二納骨塔為地上5層建物，預計可提供5萬4100個骨灰櫃位、1000個骨骸櫃位及1萬個牌位，也同時規畫約2100個環保葬穴位。
新建工程處副處長黃子毓表示，納骨塔外牆融入陶磚的色彩意象，藉由搭配公園化地景，以期轉化納骨塔給予人們的鄰避性觀感。整體建築物營造莊嚴且溫馨的追思環境，透過不同季節及時間引進多角度的自然光影。
同時，內部空間著重於色系的一體化配置，創造視覺的和諧感。今天主體結構完成上梁，期待未來落成後，不只是凝聚地方情感的公共設施，也是空間美學的公共地標建築。
新北市殯葬管理處指出，鶯歌第二納骨塔工程耗資約4.6億，2027年8月完工，2028年提供服務。
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