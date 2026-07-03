汐止區翠柏後邊坡崩塌 災害復建工程預計年底完工

去年10月的連續豪大雨，汐止區長青里降下破千雨量，翠柏新村後方邊坡發生大面積崩塌，除了第一時間搶修鞏固，後續復建工程也已經開工，水保署補助2,000萬的經費由汐止區公所進行施工，工程內容包括懸臂式擋土牆、排樁、鋪網噴漿等等，預計今年底完工。

邊坡崩塌後，針對復建工程誰來做，包括水保署、國產署、市府農業局、汐止區公所等都到現場會勘，而在釐清權責後，復建工程也已經開工，從五月份進場，目前工程進度大概2成左右，今(3)日，汐止區公所邀請施工及監造單位說明施工內容以及目前的進度，讓地方了解。

主要是在去年大範圍坍方後，也危及底下的滯洪池，所以汐止區公所後續辦理災害復建規劃作業，由水保署補助總經費大約2,000萬元，工程內容包括懸臂式擋土牆、排樁工程、土石籠堆疊、鋪網噴漿及擋土牆等，透過整體性邊坡復建措施，強化坡地穩定及降低豪雨期間土石滑動風險。

長青里長陳建興說，去年1020豪大雨，造成里內三處大坍方，翠柏後方邊坡就是其中一處，復建工程款特別感謝公所跟國有財產局跟水保署的大力幫忙，希望能夠把滯洪池的沉沙都要清出來，對社區也比較安全。

新北市議員白珮茹提到，翠柏新村後方有一塊國產署的地，因為在上次的風災造成嚴重的坍塌，土石不斷的滑落，很感謝公所的協助，水保署的預算進場施工修復，目前進度大概2成，因為底下還有一個滯洪池，如果沒有復建，大雨一來，可能會造成更嚴重的二次傷害，目前已經在做復建工程，希望完工後確保周邊住戶的安全。

汐止區公所經建課長吳學偉表示，去年豪雨造成坍塌，為了保全翠柏這一帶的安全，有做擋土設施，把之前坍下去的泥沙淤土清除，儘量不要影響底下的儲水空間，復建工程已於5月15日開工，目前進度大概是20%，正辦理排樁基礎施工作業，後續將依工程進度陸續施作各項邊坡穩定設施，預計大約12月底或是明年一月初會完工，有請廠商注意安全，下雨的話盡量不要施作，施工期間汐止區公所將持續督導施工品質及工地安全管理，並要求施工單位落實各項防災措施，以降低施工期間對周邊居民生活之影響。