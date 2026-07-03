遊具老舊單調 汐止區忠孝里橋下公園遊具更新升級

汐止忠孝里是汐止區50個里當中人口數最多的里，社區大樓也很多，只是橋下公園的遊樂設施是罐頭遊具，並且己經老舊不敷使用，所以新北市議員白珮茹就以建議款200萬元協助大改造，進行公園遊具及大人的體健設施更新工程，現在大組的遊具已經進駐，目前正在鋪人工草皮，預計在八月就能完工。

位在高速公路橋下的忠孝里公園，現在正利用暑假進行遊具更新工程，包含一大組的多元遊具，有溜滑梯以及攀爬功能，這兩天正在全新的地墊上，再鋪一層人工草皮，今(3)日新北市議員白珮茹特地到現場關心施工狀況還有進度。

新北市議員白珮茹表示，今天主要協同里長來看一下忠孝網球場後方的遊憩空間，因為之前的遊具已經老舊了，所以協助進行整體更新，換了比較大組而且全齡孩子的遊具後，未來不但可以一起玩的孩子更多，也可以讓更多年齡層的孩子一起在這個場域遊戲，因為光是忠孝里還有厚德里、山光里，這樟樹地區就有2萬人，所以孩子們的遊戲空間非常的被侷限，透過民眾的反應，用建議款2百萬更新設施，希望更多的孩子來玩，透過遊戲可以訓練肌耐力，也讓遊憩空間更好。

忠孝里長丁彥伶說，橋下的兒童遊戲場已經成立很多年了，因為很多遊戲設施略顯欠缺以及地墊也缺乏彈性，感謝議員白珮茹爭取經費重新換一組更大的遊具，新的地墊彈性也比之前好很多、很棒，歡迎附近的小朋友都可以一起來玩。

厚德里長陳有諒指出，樟樹地區缺少兒童遊樂設施，這次白議員爭取在高速公路橋下更新遊具是非常好的，經費大概二、三百萬，感謝議員白珮茹幫樟樹地區爭取，尤其位在橋下，下雨天也可以使用。