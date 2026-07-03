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瑞芳區龍川里共餐三周年 志工用十道料理串起長者幸福時光

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
每次共餐都準備豐盛菜色，搭配湯品及當季水果，兼顧營養均衡與飲食多元。圖／觀天下有線電視提供
每次共餐都準備豐盛菜色，搭配湯品及當季水果，兼顧營養均衡與飲食多元。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區龍川里推動共餐據點邁入第三年，在里長賴鴻春與志工團隊共同努力下，每次共餐都精心準備共十樣餐點，包含多道菜餚、湯品及水果，兼顧營養均衡與飲食多元，讓長者吃得健康、吃得開心，也透過共餐增進彼此交流，凝聚社區情感。

為了讓長者吃得健康又營養，賴鴻春堅持每次共餐都準備豐盛菜色，搭配湯品及當季水果，兼顧營養均衡與飲食多元，讓長輩每一餐都能吃得飽、吃得巧，也感受到滿滿的關懷與用心。

共餐能夠持續三年不中斷，背後有一群默默付出的志工支持。由10位志工組成的服務團隊，每逢共餐日便一早開始備料、烹煮、分裝及送餐，分工合作、默契十足，希望透過一份熱騰騰的餐點，陪伴長者、守護健康，也讓社區凝聚更多情感。

龍川里長賴鴻春表示，龍川里共餐能夠持續邁入第三年，最要感謝的是每一位無私奉獻的志工，大家長期投入備料、烹煮、送餐等工作，不辭辛勞地守護長者健康。同時也感謝一路以來默默支持共餐、提供經費及物資贊助的各界善心單位，因為有大家共同付出，才能讓共餐持續細水長流，讓長輩每一次相聚都能感受到社會的溫暖與關懷。

瑞芳 志工 長者

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