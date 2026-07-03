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瑞芳區里環境認證再創佳績 31里獲五星肯定

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
里環境認證成果亮眼，充分展現瑞芳區各里對環境品質的重視與持續精進的決心。圖／觀天下有線電視提供
里環境認證成果亮眼，充分展現瑞芳區各里對環境品質的重視與持續精進的決心。圖／觀天下有線電視提供

新北市115年里環境認證結果出爐，瑞芳區再創佳績，全區34個里共有33個里參與認證，參與率高達97%，其中31個里榮獲五星級認證、1個里獲四星級認證、1個里獲三星級認證，展現瑞芳區長期推動環境維護工作的豐碩成果，也彰顯各里攜手打造宜居家園的努力與成效。

里環境認證涵蓋「巷弄乾淨」、「病媒防治」、「公廁清新」、「環境綠化」、「循環資源」、「環保推廣」及「低碳永續」等指標，透過各里的積極投入與社區居民共同參與，不僅提升生活環境品質，也培養民眾環境保護意識，讓環境永續理念深植社區。此次認證成果亮眼，充分展現瑞芳區各里對環境品質的重視與持續精進的決心。

瑞芳區長楊勝閔表示，優異的認證成果，除了仰賴各里里長積極帶領，更有賴環保志工長期投入環境清潔、巡檢及綠美化工作，以及社區居民共同配合維護環境整潔。同時也感謝瑞芳區清潔隊在環境維護、資源回收及相關業務上的協助，公私協力攜手打造乾淨、安全、舒適的生活環境。

本次獲得五星級認證的共有龍潭里、龍興里、龍安里、龍山里、龍川里、柑坪里、爪峰里、新峰里、東和里、上天里、傑魚里、吉安里、吉慶里、猴硐里、光復里、弓橋里、銅山里、石山里、瓜山里、新山里、濂洞里、濂新里、基山里、崇文里、永慶里、頌德里、福住里、瑞濱里、海濱里、深澳里及鼻頭里；四星級認證為龍鎮里，三星級認證為南雅里。瑞芳區公所期盼未來持續與各里及社區攜手合作，共同落實環境保護工作，打造更乾淨、更宜居、更永續的山海瑞芳。

瑞芳 環境保護

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