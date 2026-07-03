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獲5所美國名校錄取 18歲鋼琴新秀謝若縈留美返鄉辦獨奏會

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
獲5所美國名校錄取，18歲鋼琴新秀謝若縈留美返鄉辦獨奏會「縈繞指尖」。記者郭韋綺／翻攝
獲5所美國名校錄取，18歲鋼琴新秀謝若縈留美返鄉辦獨奏會「縈繞指尖」。記者郭韋綺／翻攝

昔日雄中協奏曲冠軍、年僅18歲鋼琴新秀謝若縈，赴美深造一年，返台後馬不停蹄策畫鋼琴獨奏會「縈繞指尖」，這一年接受兩位國際鋼琴名家指導，從演奏技巧到音樂詮釋都有明顯蛻變，將透過這場獨奏會，把留美淬鍊化為琴聲，傳遞音樂夢想。

謝若縈6歲開始學琴、與鍵盤為伴，高中時便嶄露頭角，不僅奪下高雄中學協奏曲比賽冠軍，2025年更登上衛武營音樂廳與樂團合作演出第二號鋼琴協奏曲，被譽為明日之星。

同年接連拿下東京國際鋼琴大賽總冠軍及KCAA國際音樂節鋼琴組第二名，並獲5所美國頂尖音樂院校錄取，最終選擇赴美國密蘇里大學堪薩斯分校音樂學院攻讀鋼琴演奏。

她師事受魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主林易（Steven Lin）、范克萊本國際鋼琴大賽第三名得主陳宣堯（Sean Chen）兩位國際鋼琴家教授。

留學期間，她一邊適應異國生活，一邊接受高強度專業訓練，也重新思考音樂與人生的關係，在異國累積探索、孤獨、與收穫都融入更加成熟的樂音之中。

謝若縈表示，過去追求的是演奏技巧，如今更重視作品背後的情感與故事，以及更深層的體會，讓每一首曲子都能真正打動聽眾。

「縈繞指尖」是她返鄉後的首場獨奏會，從離鄉求學、獨立生活，到站上國際舞台，這一年累積的經驗與感受，都將透過琴聲呈現在觀眾面前，也盼望藉由這場獨奏會向一路以來支持自己的師長、家人與樂迷表達感謝，分享追夢路上的成長軌跡。

獨奏會7月10日晚間7時30分在衛武營國家藝術文化中心表演廳售票演出，門票已於OPENTIX兩廳院文化生活販售。

獲5所美國名校錄取，18歲鋼琴新秀謝若縈留美返鄉辦獨奏會「縈繞指尖」。記者郭韋綺／翻攝
獲5所美國名校錄取，18歲鋼琴新秀謝若縈留美返鄉辦獨奏會「縈繞指尖」。記者郭韋綺／翻攝

雄中 留美

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