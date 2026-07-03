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學童視力複查制度待改革…劉美芳促新北試辦分流機制 改善偏鄉視力照護

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
學童視力複查制度待改革，新北市議員劉美芳敦促新北市試辦分流機制，改善偏遠地區學童視力照護。圖／劉美芳服務處提供
學童視力複查制度待改革，新北市議員劉美芳敦促新北市試辦分流機制，改善偏遠地區學童視力照護。圖／劉美芳服務處提供

針對近年家長普遍反映學童視力複查制度造成就醫壅塞，以及偏遠地區學童視力照護資源不足等問題，新北市議員劉美芳今天召開公聽會，邀集新北市教育局、衛生局、家長團體、驗光專業團體及學界代表共同研議改善方向，盼透過制度優化與專業分工，減輕家長負擔、提升學童視力保健效率。

劉美芳表示，身為2寶媽，深刻體會家長每逢開學就得陪孩子前往眼科複查，即使預約掛號仍須等候1、2個小時。她指出，部分眼科診所開學期間需消化上千名學童複查需求，醫療量能明顯不足。她認為，驗光師及驗光生均為依法認定的醫事人員，若能建立分流制度，由眼科醫師負責首次診斷、驗光專業協助穩定個案追蹤，可兼顧醫療品質與就醫便利。

全國家長會長聯盟理事長梁子緒表示，目前許多家長只是為了取得學校視力回條，就得耗費數小時排隊看診，偏鄉家長甚至需跨區就醫，希望支持驗光師進入校園協助檢測，減少家長奔波。

新北市中小學家長會長協會理事簡澈芸表示，可比照新生兒聽力篩檢模式，由驗光師負責第一線檢測，異常個案再轉介眼科醫師，兼顧便利與專業，也避免增加家長負擔。

新北家長協會副總幹事莊佳琪表示，不論偏鄉或都市，家長都面臨排隊久、複查耗時的問題，希望孩子能盡快完成檢查，掌握後續追蹤方向。

新北市驗光師公會理事長黃群宸指出，驗光師依法須經國家考試、執業登記，並受驗光人員法規範，若未依法轉介須負法律責任，建議建立雙軌回條制度，讓視力穩定學童可由合格驗光師協助追蹤，有效紓解眼科門診壅塞。

新北市驗光生公會理事長鐘鋕銘表示，驗光人員制度已實施10年，期待政府建立明確分工機制，讓驗光專業投入偏鄉與校園視力保健，提升服務量能。

新北市驗光師公會常務理事李錫彥指出，驗光人員法並未禁止驗光師執行視力檢測，驗光所不能使用散瞳藥物，不代表不能協助穩定個案追蹤。

台灣視光視力保健學會理事長范吉權表示，現行國健署視力保健計畫尚未完整納入驗光專業角色，建議中央檢討制度設計，並參考連江縣運用驗光師協助學童視力保健的經驗。

康寧大學視光科主任林蔚荏表示，新北市城鄉醫療資源差距明顯，若能導入驗光師參與前端篩檢與追蹤，不僅可改善偏鄉服務，也有助紓解都會區眼科門診壅塞。

新北市衛生局指出，現行中央規範仍要求學童視力複查由眼科醫師執行，市府已多次向衛福部反映，希望檢討相關制度；教育局則表示，目前持續媒合巡迴醫療資源，若中央政策調整，地方將全力配合推動。

劉美芳指出，市長侯友宜今年5月29日即要求局處盤點資源，但至今仍未提出具體解方，現行措施無法真正回應家長需求。她要求教育局、衛生局1個月內召開跨局處會議，提出試辦方案，並提出3項訴求：一、2個月內研議固定就醫學童可憑就醫證明折抵學校視力回條；二、針對萬里、石碇、雙溪等無眼科院所地區，啟動偏鄉學童視力巡迴保健試辦計畫，導入合格驗光師進校服務，建立精準分流機制；三、1個月內提出偏鄉視力醫療缺口盤點及合作評估報告。

劉美芳強調，視力保健是孩子健康成長的重要基礎，期待中央與地方共同檢討制度，透過專業分工、行政簡化及偏鄉資源補強，讓每位學童都能獲得更便利、完善的視力照護。

學童視力複查制度待改革，新北市議員劉美芳敦促新北市試辦分流機制，改善偏遠地區學童視力照護。圖／劉美芳服務處提供
學童視力複查制度待改革，新北市議員劉美芳敦促新北市試辦分流機制，改善偏遠地區學童視力照護。圖／劉美芳服務處提供

學童視力複查制度待改革，新北市議員劉美芳敦促新北市試辦分流機制，改善偏遠地區學童視力照護。圖／劉美芳服務處提供
學童視力複查制度待改革，新北市議員劉美芳敦促新北市試辦分流機制，改善偏遠地區學童視力照護。圖／劉美芳服務處提供

學童視力複查制度待改革，新北市議員劉美芳敦促新北市試辦分流機制，改善偏遠地區學童視力照護。圖／劉美芳服務處提供
學童視力複查制度待改革，新北市議員劉美芳敦促新北市試辦分流機制，改善偏遠地區學童視力照護。圖／劉美芳服務處提供

衛生局 視力

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