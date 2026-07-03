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慶祝三鶯線通車 新北美術館明起連辦2天煙火秀慶祝活動

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
為慶祝捷運三鶯線通車，新北市美術館將於本周六及周日舉辦「藝向新北 城市共榮」慶祝活動，戶外園區將有高空煙火秀等展演活動。圖／新北文化局提供
為慶祝捷運三鶯線通車，新北市美術館將於本周六及周日舉辦「藝向新北 城市共榮」慶祝活動，戶外園區將有高空煙火秀等展演活動。圖／新北文化局提供

為慶祝捷運三鶯線通車，新北美術館將於明後天周六及周日舉辦「藝向新北 城市共榮」慶祝活動，戶外園區有音樂舞蹈表演、無人機展演、特色市集和高空煙火秀等，預計吸引大量人潮。交通局建議民眾多利用捷運、台鐵及公車前往，且搭乘三鶯線可直達新北市美術館最方便。

新北市府交通局交通安全科長李友欽表示，民眾搭乘三鶯線至LB08鶯歌車站，出站後即可抵達新北市美術館，步行距離短、交通便利；配合慶祝活動，7月4日、5日兩天特別延長LB08鶯歌車站試營運時間至晚間10點，方便民眾欣賞煙火後搭乘捷運返家。

李友欽提醒，活動期間，三鶯線其餘車站仍維持試營運時間至晚間8點，且8點到10點採「只出不進」管制措施，請民眾留意搭乘時間及相關管制措施，以免影響行程。

除捷運三鶯線外，民眾也可搭乘台鐵至鶯歌火車站，出站後沿文化路經農會通廊步行約6分鐘，即可抵達新北市美術館；或搭乘捷運板南線至永寧站1號出口轉乘917路公車；三峽地區民眾可搭乘981路公車前往。

交通局表示，活動期間各公車路線將視人潮機動加密班次，並於散場時段增開單向接駁專車，自晚間8點50分至9點20分由新北市美術館發車往永寧轉運站，共4班次；台鐵也將加開9點10分北上列車，由鶯歌站發車至七堵站，方便民眾返程。

三鶯線 新北 美術館

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