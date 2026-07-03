影／新北守護「資深毛住民」 全國首座動物長照園區今中和啟用

新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區，今天舉行啟用典禮。市長侯友宜今宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護，以及開辦動物長照復健教育免費課程，以實際行動提升動物照護品質。

中和動物之家現有192隻狗，發展為長照園區，參考國內外收容照護經驗及專業意見，打造兼具生活照護、復健及活動空間的長照環境。

侯友宜今宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護，及開辦動物長照復健免費課程，民眾可帶家中老狗來上免費的復健課、接受針灸及水療。

侯友宜表示，這是全國第一座針對動物的長期照顧園區，在全方位的照顧老化、失智，甚至身心障礙的動物，這個動物園區也獲得2024年中華建築金石獎，和2025年國家卓越建設獎優質獎，展現動物福利融入公共建設的成果。

他說，新北市照顧高齡以及特殊需求的動物，且特別推出寵物長照醫療照顧卡，只要認養新北市動物之家的犬貓、需要長期照顧的，終身都可以在動物之家免費醫療照顧。

中和動物之家此次轉型，透過空間優化工程增設動物長照復健設施及戶外運動區，並重新規畫籠舍空間，提升犬隻活動自由度。建築設計考量高齡及行動不便動物需求，導入可調式燈光系統及友善色彩設計，並設置低矮觀景窗，讓行動不便的毛寶貝也能享受陽光與戶外景觀。

動物長照園區啟用，推出「寵物長照醫療照護卡」，侯友宜表示，未來凡認養新北市各公立動物之家「長期照護犬貓名單(http://reurl.cc/6G0GjV)」中的毛寶貝，認養後可至動保處毛寶貝醫療中心及各動物之家，享有終身免費醫療照護資源。

目前共計25隻毛寶貝等待一個溫暖的家，此外，動物長照園區將每月邀請專業獸醫師辦理動物長照復健教育免費課程，協助飼主提升高齡寵物居家照護能力。

新北市目前有8間公立動物之家，現階段照護犬貓將近1200隻。市府持續推動「一所一特色」動物之家轉型政策。

瑞芳動物之家新建啟用，被譽為「山中教堂」；三芝動物之家今年3月成立「新北市野生動物救傷收容中心」；板橋動物之家將成立全國首座貓友善環境空間示範區；新店動物之家刻正辦理改建工程；未來三峽也將興建「新北市野生動物救傷及野放訓練中心」，完善本市野生動物救援與保育體系。

新北市動保處表示，凡認養新北市動物之家毛寶貝皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，今年更針對高齡及特殊需求動物加碼提供新北幣2000元支持方案，希望透過更多資源降低照護負擔，鼓勵民眾提供毛寶貝一個溫暖家庭。

新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區，今天舉行啟用典禮。市長侯友宜今宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護。記者王長鼎／攝影

新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區，今天舉行啟用典禮。市長侯友宜今宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護。記者王長鼎／攝影

新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區，今天舉行啟用典禮。市長侯友宜今宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護。記者王長鼎／攝影

新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區，今天舉行啟用典禮。市長侯友宜今宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護。圖／新北市動保處提供

新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區，今天舉行啟用典禮。市長侯友宜今宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護。圖／新北市動保處提供