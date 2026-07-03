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「他是超強輔具達人」 中和動物之家動保員個個臥虎藏龍

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
新北市動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力。記者王長鼎／攝影
新北市動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力。記者王長鼎／攝影

新北市中和動物之家照護許多高齡、失能及重症犬隻，動保員更是個個臥虎藏龍，除了日常餵食與清潔，更需具備復健、護理及行為照護等專業能力。

「他是超強輔具達人。」動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力，至今已成功協助超過30隻殘疾毛孩重拾生活品質。

余元鴻也曾利用回收嬰兒車改造成狗輪椅外，他也化身推銷員，持續觀察犬隻步態與復健情形，不斷調整輔具設計，並主動拍攝影片介紹每隻毛寶貝的故事，不放棄任何被看見機會，藉由影片上傳網路，影片觀賞人數曾多達2、30萬人瀏覽，希望增加曝光機會，幫助牠們找到溫暖的家。

動保員文季嬌長年照護高齡、臥床及重度失能犬隻，對於無法自行進食、吞嚥功能退化或行動不便的犬隻，她會依個別狀況製作適口性高的肉丸餐點，十分耐心一口一口餵食。

文季嬌照顧癱瘓犬隻更是用心，每日協助清理排泄物、翻身及傷口照護，預防褥瘡及感染，為臥床的狗翻身、洗澡，每個舉動都是愛與溫柔。

此外，她也當視障犬隻的眼，悉心陪伴失明、失智犬建立安全感，透過聲音、氣味及固定作息減少焦慮，讓牠們即使年老或身體殘缺，依然能有尊嚴且舒適地生活。

新北市動保處長楊淑方說，今年7月至12月，中和動物之家每月開設1場「寵物長期照護課程」，每場課程90分鐘至2小時實作及衛教課程，由專業獸醫師講授高齡及長期照護寵物的飼養管理與照護知識，並開放民眾免費參與，每場限額10位飼主。課程將於新北市政府動物保護防疫處官方Facebook粉絲專頁預告，至官網開放報名，額滿為止。

她說，課程中由獸醫師運用三角錐跨欄、花生球、平衡板等復健教具，示範高齡犬及失能犬隻的復健運動與居家訓練技巧。課程內容涵蓋高齡犬身心變化與照護重點、關節炎及失智症照護、癱瘓犬日常照護、高齡犬貓實用按摩技巧、高齡犬活動設計與運動規劃，以及如何提升高齡犬生活豐富化等主題，透過理論講解搭配實務操作，協助飼主提升居家長照能力，讓高齡毛寶貝在熟悉的家庭環境中也能享有健康、安全且有品質的生活。

新北市動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力。記者王長鼎／攝影
新北市動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力。記者王長鼎／攝影

新北市動保員文季嬌（前）長年照護高齡、臥床及重度失能犬隻，對於無法自行進食、吞嚥功能退化或行動不便的犬隻，她會依個別狀況製作適口性高的肉丸餐點，十分耐心一口一口餵食。記者王長鼎／攝影
新北市動保員文季嬌（前）長年照護高齡、臥床及重度失能犬隻，對於無法自行進食、吞嚥功能退化或行動不便的犬隻，她會依個別狀況製作適口性高的肉丸餐點，十分耐心一口一口餵食。記者王長鼎／攝影

新北市動保員文季嬌（前）長年照護高齡、臥床及重度失能犬隻，對於無法自行進食、吞嚥功能退化或行動不便的犬隻，她會依個別狀況製作適口性高的肉丸餐點，十分耐心一口一口餵食。記者王長鼎／攝影
新北市動保員文季嬌（前）長年照護高齡、臥床及重度失能犬隻，對於無法自行進食、吞嚥功能退化或行動不便的犬隻，她會依個別狀況製作適口性高的肉丸餐點，十分耐心一口一口餵食。記者王長鼎／攝影

新北市動保員文季嬌（左）長年照護高齡、臥床及重度失能犬隻，對於無法自行進食、吞嚥功能退化或行動不便的犬隻，她會依個別狀況製作適口性高的肉丸餐點，十分耐心一口一口餵食。記者王長鼎／攝影
新北市動保員文季嬌（左）長年照護高齡、臥床及重度失能犬隻，對於無法自行進食、吞嚥功能退化或行動不便的犬隻，她會依個別狀況製作適口性高的肉丸餐點，十分耐心一口一口餵食。記者王長鼎／攝影

新北市動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力。記者王長鼎／攝影
新北市動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力。記者王長鼎／攝影

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