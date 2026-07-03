聽新聞
0:00 / 0:00
台北親水節4日登場 遊具更新、優惠入園
北水處今天表示，2026台北親水節4日登場，主題為「雙館齊夏」，自來水園區的水鄉庭園遊具已升級，親水樂園也重新開幕，開幕當天自來水園區免費入園、親水樂園優惠入園。
台北自來水事業處發布新聞資料表示，台北親水節舉辦至今超過20年，是北市最具代表性的夏季活動之一，2處園區更是許多親子家庭每年必訪的地點。
北水處表示，自來水園區內的水鄉庭園已在今年整修完成，內部設施不僅專為小朋友打造，更全面提升戲水遊具，增設多樣水瀑設施，而重新開放的親水樂園更是今年一大焦點。
另一處園區親水樂園先前是水悟空樂園、洛德城堡，經重新規劃整修後，重現位於市中心的大型戶外滑水道及漂漂河設施，為市民打造兼具安全與樂趣的戲水空間。
北水處表示，2處親水場域皆在台北捷運公館站周邊，民眾可步行或攜家帶眷搭乘大眾運輸工具到場，4日上午將舉辦開幕活動。「冰品節」在4日至5日登場，民眾完成指定任務可兌換限量台北親水節的限定冰棒，現場也有園遊會，並結合公館商圈協會及市場夜市，推出與在地店家合作的優惠方案。
為擴大親子戲水體驗，自來水園區也攜手北捷遊憩公司兒童新樂園「PILIGILI水樂園」推出跨園區優惠活動，邀請市民及遊客共襄盛舉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。