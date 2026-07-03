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好熱就是要玩水！台北親水節明登場 超級亮點市中心大型滑水道啟用

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
7月4日台北親水節開幕當日，自來水園區免費入園、親水樂園優惠入園，邀請大小朋友一起來「雙館齊夏」。圖／北水處提供
7月4日台北親水節開幕當日，自來水園區免費入園、親水樂園優惠入園，邀請大小朋友一起來「雙館齊夏」。圖／北水處提供

2026台北親水節7月4日起至8月30日登場。台北自來水事業處表示，今年以「雙館齊夏」為主題，除全面升級自來水園區「水鄉庭園」，市民期待的「親水樂園」也將在7月4日重新開幕。2大親水場域清涼聯手，可以讓幼童、青少年到成人都能開心戲水。

7月4日台北親水節開幕當日，自來水園區免費入園、親水樂園優惠入園，邀請大小朋友一起來「雙館齊夏」。

北水處表示，「台北親水節」舉辦至今超過20年，是台北市最具代表性的夏季活動之一，更是許多親子家庭每年必訪的夏日盛事。今年整修換新的「水鄉庭園」位於自來水園區內，專為小朋友打造，不僅全面更新戲水遊具，更增設多樣水瀑設施。

重新對外開放的「親水樂園」更是今年一大吸睛焦點，前身為「水悟空樂園」、「洛德城堡」，在重新規畫整修後，重現台北市中心難得一見的大型戶外滑水道及漂漂河設施，為市民打造兼具安全與樂趣的戲水空間。

除豐富的戲水設施，開幕首個周末精彩活動也輪番上陣。其中「冰品節」7月4日至7月5日登場，民眾現場只要完成指定任務，即可兌換限量親水節限定冰棒，感受沁涼消暑的夏日滋味。現場超過30個攤位的園遊會活動，結合公館商圈協會及市場、夜市自治會資源，推出多家公館在地合作店家優惠方案。

為擴大親子戲水體驗，自來水園區特別攜手北捷遊憩公司兒童新樂園「PILIGILI水樂園」推出跨園區優惠活動，自7月4日至8月30日活動期間，民眾憑「自來水園區」或「親水樂園」票根，至「PILIGILI水樂園」現場購買單人票，即可享8折優惠；同樣地，持「PILIGILI水樂園」票根至自來水園區或親水樂園，也可享8折優惠。

7月4日台北親水節開幕當日，自來水園區免費入園、親水樂園優惠入園，邀請大小朋友一起來「雙館齊夏」。圖／北水處提供
7月4日台北親水節開幕當日，自來水園區免費入園、親水樂園優惠入園，邀請大小朋友一起來「雙館齊夏」。圖／北水處提供

「親水樂園」是今年一大吸睛亮點，前身為「水悟空樂園」、「洛德城堡」，在重新規畫整修後，重現台北市中心難得一見的大型戶外滑水道及漂漂河設施，為市民打造兼具安全與樂趣的戲水空間。圖／北水處提供
「親水樂園」是今年一大吸睛亮點，前身為「水悟空樂園」、「洛德城堡」，在重新規畫整修後，重現台北市中心難得一見的大型戶外滑水道及漂漂河設施，為市民打造兼具安全與樂趣的戲水空間。圖／北水處提供

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