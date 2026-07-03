遭疑移樹蓋遮陽傘 蔣萬安澄清：時序不同

台北市增設遮陽傘引起話題，民進黨議員質疑，市府疑似將樹木移走再花錢設遮陽傘，且遮陽傘公司甚至和機器狗公司為同一個代表人。北市長蔣萬安今赴北一女出席活動受訪表示，時序上來看是先道路拓寬要移樹，才決定興設遮陽傘。

民進黨議員紛紛質疑，市府大樓東北角原本就有茂密的天然樹蔭，市府卻討論要移樹，然後花大錢蓋遮陽傘。此外，網紅四叉貓也發文指，遮陽傘的公司為聖東營造，而之前市府有意推出的機器狗是超鉞科技，兩家公司代表人是同一人，地址和電話都相同。

蔣萬安回應，要從時序上來看，移樹最早是根據市府廣場改造計畫，道路要拓寬，所以去年就根據無障礙空間要移樹，而後來才決定要設置遮陽傘也不在原先的樹穴，這完全兩件事情。

至於營造公司部分，蔣萬安也說，遮陽傘和機器狗是完全兩回事情，「雖然都是聖東，但沒有問題，所以這是兩件事情。」

另一方面，針對颱風即將到來，有民眾反應水溝長出山蘇。蔣萬安說，環保局有很清楚的對外說明，都有的一套完整清除的SOP，所以會持續積極主動的來全面做好各項的清除。