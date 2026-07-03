極端天氣 雙北抗強降雨 力拚海綿城市

各地防汛考驗加大，新北板橋區橋中二街及華僑高中一帶地勢低窪，遇強降雨易積淹水，水利局利用校園停車場空地下設雨水滯洪池，是新北第十一座校園滯洪池，預計下月派上用場。市長侯友宜昨視察，強調將持續推動海綿城市建設，強化防災韌性。

市府行動治理座談昨到板橋區，視察華僑高中透水保水雨水滯洪池工程，再到仁愛公園參與遊戲場啟用，接著與里長座談。

侯友宜談到，近年天候多變，降雨時間集中，曾發生一小時降雨量達一百二十毫米。面對高強度降雨，如何儘速排解積水，守護居民安全是市府責任。

水利局長宋德仁說，現已建置十座校園透保水設施，滯洪總量達四點一四萬噸，約十六點五座標準泳池蓄水量，可強化都市面對極端天氣調適韌性。華僑高中透保水工程經費六千五百萬，國土署補助七成、市府自籌三成。

鄰近的北市在內湖地區完成「大溝溪治水園區」及「金瑞治水園區」兩處滯洪池。北市水利處表示，滯洪池設置地點需整體評估，對雨水下水道系統有排水實質效益才施作。

日前雙北大雨，北市內湖、新北汐止等地一度積淹水，內政部前部長李鴻源說，判斷治水是否成功，不能只看有無積淹水，要看積水多久退去、排水系統是否持續運作、防洪機制是否維持功能。

如何善用科技與ＡＩ技術做水情監測，強化防災應變力是重中之重。中央、地方開發各式防災預警App工具，資訊分散、平台林立，須下載不同系統才能取得資訊，民眾使用意願打折扣。

新北議員黃心華建議，防災相關部會應協調數發部，善用台灣資通訊軟硬體優勢，整合中央與地方防災資訊，建立更完整、即時、便利的防災平台，雨量、水情、淹水警戒、避難資訊一次整合，才能發揮科技防災價值。