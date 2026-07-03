北北基桃曼谷拚觀光 藉嘟嘟車行銷

泰國來台旅客去年達卅二點七萬人次，穩居東南亞前三大客源國，北市、新北、基隆及桃園等四市昨率團前進泰國曼谷辦觀光推廣活動，向泰國旅遊業展現北台灣兼具都會、海港風情、山海景觀等多元特色，廿輛載有北北基桃代表景點意象廣告的嘟嘟車，七月一日至卅日也將穿梭曼谷街頭。

根據統計，泰國來台旅客今年一月至四月已破十四點七萬人次，昨推廣活動吸引超過六十位泰國在地旅遊業者及四十家以上北台灣觀光產業代表共襄盛舉。

北市觀傳局長余祥表示，北北基桃可說是入境旅客旅遊台灣的起點，同時有便利的交通串連整個生活圈，旅客一下機，就可以體驗北台灣豐富的自然人文與都會時尚氛圍。也向泰國業者推薦即將在七月登場的大稻埕夏日節，來台北河岸邊欣賞美麗煙火，也能到台北一○一、大巨蛋周遭和東區逛街。

新北觀旅局說，目前泰國旅客約有六成為團體旅遊、四成為自由行旅客，平均停留四至五天，偏好打卡景點、宗教文化體驗、美食探索及購物行程，與新北多元觀光資源高度契合，此次也推廣新興打卡景點，介紹北台灣嶄新地標淡江大橋 、融合藝術與城市美學的新北市美術館。

另外，四市預計今年九月共同邀泰國旅行社業者及媒體來台踩線考察，安排四市各一天深度體驗行程，吸引更多泰國旅客造訪。