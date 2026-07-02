潘文淵基金會30周年慶 史欽泰：以人才培育驅動產業發展

潘文淵文教基金會今年適逢成立30周年，今天舉辦慶祝大會暨頒獎典禮，基金會董事長史欽泰談到當年潘文淵博士及我國科技產業先鋒們的開創精神與奉獻理念，這些年來以人才培育為根基、以科技創新為動力、促進產業發展與社會進步為使命。

今日典禮邀請前副總統暨中研院院長陳建仁、前行政院長暨中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄等貴賓共襄盛舉。會中頒發5項特別獎，表彰對科技產業與基金會營運具卓越貢獻人士，其中「終身奉獻獎」頒予特別顧問虞華年，肯定其長期協助並指導台灣積體電路發展計畫，奠定半導體產業基礎。

「傑出貢獻獎」頒予基金會執行長羅達賢，肯定其近30年推動會務發展與經營管理的貢獻；「卓越領航獎」授予RCA半導體技術計畫總主持人、董事長胡定華，表彰其領導積體電路技術發展、開創台灣半導體產業。「傑出領導獎」頒予RCA技術引進計畫總領隊、優網通國際資訊公司董事長楊秉禾，肯定其引進美國RCA積體電路技術、奠定產業基礎；「卓越傳承獎」則頒予導演蕭菊貞，表彰其以影像記錄台灣半導體發展歷程與精神。

史欽泰表示，潘文淵文教基金會成立於1996年，由工研院、美洲技術顧問團 (TAC) 及台積電、聯華電子、華邦電子與幾位產業界先進共同發起成立，感念52年前潘文淵博士草擬積體電路發展計畫開啟我國半導體產業發展的契機，並衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，推動台灣電子工業蓬勃成長。

陳建仁表示，基金會30年來持續推動科技創新與人才培育，透過獎項與獎學金鼓勵研究人員拓展國際視野、深化學術研究，並支持青年投入科學探索與創新實踐。

劉兆玄指出，潘文淵獎為台灣科技界重要榮譽之一，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱，不僅肯定個人於研發、產業經營與技術創新的貢獻，也彰顯長期投入國家科技建設、產業升級與人才培育的成果，並反映基金會多年深耕的專業與聲望。

除了頒獎典禮外，活動亦舉行科技論壇，由台達電郭大維技術長主持，邀集敦泰電子胡正大董事長、世界先進方略董事長、工研院蘇孟宗協理及台灣半導體協會吳志毅執行長，以「開啟科技、人才與產業的全球新局」為題對談。

「終身奉獻獎」頒予特別顧問虞華年，肯定其長期協助並指導台灣積體電路發展計畫，奠定半導體產業基礎。記者郭政芬／攝影

基金會董事長史欽泰（左）、執行長羅達賢（右）談到潘文淵博士及我國科技產業先鋒們的開創精神與奉獻理念。記者郭政芬／攝影