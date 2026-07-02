6月25日北市內湖淹水受災323戶 慰問金已發放311戶

因應6月25日北市內湖部分地區因強降雨淹水，內湖區公所今天表示，受災戶計323戶，為協助其復原，已發放311戶慰問金，尚有12戶失聯或訪視未遇，已留下通知單，並將持續聯繫。

針對6月25日淹水情事，內湖區公所發布資訊說明已就慰問金新台幣1萬元進行發放作業，受災戶共323戶，已發放311戶，尚有12戶因失聯或訪視未遇，除持續聯繫，已留下訪視未遇通知單，讓民眾儘速回電聯繫。

其次，天然災害救助金方面，區公所說，為加速發放，6月29日至7月1日，已由里幹事主動訪視，共3次訪查，經現場會勘統計，符合核發資格者有196戶，將儘速審查、核發，其餘待補件及尚未聯繫上者，會協助完成作業程序。

此外，區公所提醒，不需是易受災地區，安裝防水閘門皆由北市府全額補助，且發放慰問金、辦理救助金訪視時，已二度提醒受災戶申辦；又受災較為嚴重的金龍里，已在里辦公處設置專人駐點服務受理申請，截至7月1日有29戶提出申請。