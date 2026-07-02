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台南最精華東區淹水檢討 陳亭妃：6日安排中央會勘三爺溪爭治水經費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
0626豪雨造成台南東區多處積淹水，立委陳亭妃下午召開東區排水檢討會。圖／陳亭妃提供
0626豪雨造成台南東區多處積淹水，立委陳亭妃下午召開東區排水檢討會。圖／陳亭妃提供

因應6月26日豪雨造成台南東區多處積淹水，立法委員陳亭妃今天下午3時在東區區公所舉辦「東區排水系統檢討會議」，邀集市府水利局、社會局、東區區公所，以及地方民意代表、里長共同檢討淹水成因及改善對策，並宣布7月6日上午9時前往三爺溪辦理中央、地方聯合會勘，爭取治水預算，加速改善工程，面對極端氣候，盡最大努力降低居民淹水風險。

陳亭妃表示，6月26日凌晨豪雨造成東區多處積淹水，經勘查及水利單位分析，此次東區淹水主因來自三爺溪水位暴漲，當時因短時間強降雨，三爺溪幾乎逼近潰堤警戒，導致裕義路、裕德二街等地區排水受到影響，因此三爺溪整體治理能力已成為改善東區淹水問題的關鍵。

陳亭妃指出，她已安排7月6日上午9時邀請經濟部部長、水利署署長，以及當年推動三爺溪整治工程的經濟部次長賴建信，共同前往三爺溪現場會勘，直接面對問題、研議改善方向，並向中央爭取經費。

陳亭妃強調，三爺溪過去的治理規畫，是依據當時的降雨條件設計，如今面對極端氣候，短延時強降雨愈來愈頻繁，25年前設計的防洪容量已明顯不足，治水思維也必須全面升級。未來將積極推動「不對稱治水」策略，包含提升堤防高度、增加滯洪空間，以及評估沿線增設抽水設備等多項措施，才能有效提升整體防洪能力。

會中水利局也提出後續改善方案，包括爭取於大同路一段197巷、241巷增設移動式抽水機；

在裕義路、裕德二街周邊增設移動式抽水機，並同步提升三爺溪主流滯洪量，所需經費約3.3億元，將向中央積極爭取；綠園道南段增設箱涵工程已核定3.9億元，將透過增加排水及滯洪能力，降低區域淹水風險。

水利局表示，此次豪雨一小時雨量高達103毫米，已遠超過三爺溪現有設計標準，因此未來包括分洪、滯洪、堤防加高及智慧排水等工法，都將納入整體改善方向，並把握7月6日中央會勘機會，全力爭取相關治水經費。

社會局也於會中說明，目前已完成研議淹水補助措施，15至50公分淹水住戶及營業店家皆可納入補助範圍，後續也將持續滾動檢討，保障受災民眾權益。

今天的會議水利局長邱忠川、社會局長郭乃文、東區區長黃炳元出席，市議員曾之婕、李宗霖、蔡筱薇、曾培雅皆派代表與會，市議員參選人陳金鐘也到場，裕聖里里長黃姿雅、關聖里里長周楹婍委由女兒杜儀淳代表、文聖里里長鄭林勝時、南聖里里長王旭新、大同里里長侯雲靚等人也分別提出各里此次淹水情形與地方需求，希望市府及中央盡速提出改善方案。

0626豪雨造成台南東區多處積淹水，立委陳亭妃下午召開東區排水檢討會。圖／陳亭妃提供
0626豪雨造成台南東區多處積淹水，立委陳亭妃下午召開東區排水檢討會。圖／陳亭妃提供

台南 淹水 陳亭妃

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