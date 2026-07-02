追溯難度高...北市這方法追出22校營養午餐用過問題油

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，問題油品已流向福壽實業、福懋油脂及泰山企業等業者。北市共有22所學校曾在5月中使用相關批號產品，教育局也坦言，油品屬於佐料非食材，追溯難度高。家長代表也憂心隨著下學期起免費營養午餐政策將上路，呼籲食材追溯應更嚴格，包含油、調味品也應納入，有出過問題產品也應避免使用。

教育局主秘鍾德馨表示，雖然北市針對營養午餐都有食材溯源，但因為沙拉油屬於佐料並非食材，追溯難度極高，只能透過衛生局掌握有問題食材批號，查詢上游廠商進貨單，根據進貨來源追蹤團膳業者，經過初步排查這批批號在5月中旬曾有22校使用。

鍾德馨說，此次事件並非人為蓄意使用，營養午餐使用的品牌多為國家認證油品，若是連國家認證的源頭都出問題，教育局與團膳業者在某種程度上也是受害者，目前已要求相關校方通知家長，由於現在正值暑假沒有供應營養午餐，團膳供應暫時不受影響。

北市國中聯合總會長吳政鴻認為，此次出問題是源頭的源頭，過去也曾發生如蘇丹紅等調味料食安問題，接下來營養午餐免費政策將要上路，要讓孩子吃得開心、家長也能放心，食材溯源機制必須更嚴謹，也應透過法律手段來規範上游食材供應商。

北市國小聯合總會長邱彥博也說，食材制定上採取更直接、嚴格的規定，認為規定越嚴，違規的空間就越小，未來針對曾出問題廠商或產品應避免使用，且食材溯源目前僅針對食材登錄，未來包含油品及調味料也應納入溯源，確保每項食材來源。