新北第11座校園滯洪池將完工 侯友宜：氣侯極端防災工程刻不容緩

極端氣候下，防汛考驗加大，侯友宜今天安排板橋行動治理，先視察華僑高中透水保水雨水滯洪池工程，再到仁愛公園參與遊戲場啟用，再與板橋里長座談。侯友宜表示，市府持續透過行動治理深入地方，傾聽民意、改善問題，推動各項建設與服務升級，打造宜居、永續且具幸福感的生活環境。

侯友宜下午率市府團隊前往板橋區辦理「行動治理基層建設督導」，實地視察地方建設成果，並與民代、里長面對面交流地方建設成果與未來發展方向。

「面對極端氣候，防災工程刻不容緩。」侯友宜指出，面對極端氣候帶來的挑戰，市府持續推動海綿城市建設，透過各項透水保水工程強化都市防災韌性，打造永續發展的生活環境。

他強調，今年颱風異常，且雨量驚人，降雨時間非常集中，甚至曾發生1小時降雨量達120毫米的罕見情況，遠高於一般的60毫米。

他說，面對如此高強度的降雨，要如何儘速排解積水，避免損及周遭居民的生命財產安全，這是市府團隊的責任，也是今天前來視察的重點。

他說，這項防災工程至關重要，希望在相關單位努力下，能儘速達成目標，也感謝華僑高中校方對工程的配合，另外，汙水下水道工程目前也已在施工中，還有一些區段徵收的困難問題要克服，預計將於2028年完成下水道建設，針對氣候變遷相關議題，市府將持續加速相關防洪工程的建置。

水利局長宋德仁說，板橋區橋中二街及華僑高中一帶因地勢低窪，遇短延時強降雨易積淹水，水利局推動華僑高中透水保水工程，利用校方停車場空地下設雨水滯洪池，避免增加周邊地區排水系統負擔，這是新北第11座校園滯洪池，預計今年8月能派上用場。中和華夏科大也將規畫校園滯洪池，預計今年完成設計。

宋德仁說，日前雙北大雨，造成內湖等地淹水，時雨量破百很難不積淹水，雨停後退水算快，現在最大隱患是公共工程施工可能改變水路，恐影響排水。

水利局指出，華僑高中透水保水工程2025年9月開工，在校園地下建置4043噸滯洪空間，目標是徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題，總經費約6500萬元，整體施工進度已達70%，預計今年8月發揮排水功能，整體工程今年9月完工。

市府表示，華僑高中為新北市第11座校園透保水設施，在現今土地高度開發且地下管線複雜的情形下，新北市府採取系統性、全域性的防洪思維，主動在易積淹水點周邊尋找適合之公共空間設置滯洪池，已成功建置10座校園透保水設施，滯洪總量達到414萬噸，約16.5座標準游泳池蓄水量，將可強化都市面對極端氣候的調適韌性，提供市民更高品質的宜居生活環境。

侯友宜隨後前往板橋區仁愛公園出席特色共融遊戲場啟用典禮。遊戲場結合兒童遊憩需求與共融設計理念，打造兼具安全性、趣味性及挑戰性的遊戲空間，提供親子家庭優質休憩場所。

侯友宜表示，下半年再增加國光公園、浮洲運動公園、永安公園及音樂公園等4處公共遊戲場改造，市府持續推動特色公園及共融遊戲場建設，希望讓孩子擁有安全快樂的成長環境，也讓公園成為親子休憩與社區交流的重要場所。

在後續板橋行動治理里政交流中，板橋區長陳奇正也針對近年重要建設成果進行簡報，包括道路品質提升、人行空間友善、增加公共停車場、校舍改建、公園綠地優化及排水系統改善等多項建設成果。為讓市政更貼近民眾期待，會中侯友宜逐一傾聽里長們的建議，以理解基層需求，並主動與里長們溝通。

侯市長強調，行動治理是市府與地方溝通的重要橋梁，透過實地走訪及跨局處協調，可充分掌握地方需求並加速建設推動。板橋區為新北市重要行政與生活核心區域，市府團隊將持續攜手地方，推動各項公共建設，提升市民生活品質與城市競爭力，打造安居樂業、永續宜居的新北市。

新北市長侯友宜今天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，也是新北市第11座校園透保水設施。圖／新北市水利局提供

新北市長侯友宜今天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天板橋行動治理先前往華僑高中視察透水保水雨水滯洪池工程，預計今年8月發揮排水功能，整體工程將於今年9月完工，可望徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題。記者季相儒／攝影