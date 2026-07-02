新北第11座校園滯洪池將完工 侯友宜：氣侯極端防災工程刻不容緩
極端氣候下，防汛考驗加大，侯友宜今天安排板橋行動治理，先視察華僑高中透水保水雨水滯洪池工程，再到仁愛公園參與遊戲場啟用，再與板橋里長座談。侯友宜表示，市府持續透過行動治理深入地方，傾聽民意、改善問題，推動各項建設與服務升級，打造宜居、永續且具幸福感的生活環境。
侯友宜下午率市府團隊前往板橋區辦理「行動治理基層建設督導」，實地視察地方建設成果，並與民代、里長面對面交流地方建設成果與未來發展方向。
「面對極端氣候，防災工程刻不容緩。」侯友宜指出，面對極端氣候帶來的挑戰，市府持續推動海綿城市建設，透過各項透水保水工程強化都市防災韌性，打造永續發展的生活環境。
他強調，今年颱風異常，且雨量驚人，降雨時間非常集中，甚至曾發生1小時降雨量達120毫米的罕見情況，遠高於一般的60毫米。
他說，面對如此高強度的降雨，要如何儘速排解積水，避免損及周遭居民的生命財產安全，這是市府團隊的責任，也是今天前來視察的重點。
他說，這項防災工程至關重要，希望在相關單位努力下，能儘速達成目標，也感謝華僑高中校方對工程的配合，另外，汙水下水道工程目前也已在施工中，還有一些區段徵收的困難問題要克服，預計將於2028年完成下水道建設，針對氣候變遷相關議題，市府將持續加速相關防洪工程的建置。
水利局長宋德仁說，板橋區橋中二街及華僑高中一帶因地勢低窪，遇短延時強降雨易積淹水，水利局推動華僑高中透水保水工程，利用校方停車場空地下設雨水滯洪池，避免增加周邊地區排水系統負擔，這是新北第11座校園滯洪池，預計今年8月能派上用場。中和華夏科大也將規畫校園滯洪池，預計今年完成設計。
宋德仁說，日前雙北大雨，造成內湖等地淹水，時雨量破百很難不積淹水，雨停後退水算快，現在最大隱患是公共工程施工可能改變水路，恐影響排水。
水利局指出，華僑高中透水保水工程2025年9月開工，在校園地下建置4043噸滯洪空間，目標是徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題，總經費約6500萬元，整體施工進度已達70%，預計今年8月發揮排水功能，整體工程今年9月完工。
市府表示，華僑高中為新北市第11座校園透保水設施，在現今土地高度開發且地下管線複雜的情形下，新北市府採取系統性、全域性的防洪思維，主動在易積淹水點周邊尋找適合之公共空間設置滯洪池，已成功建置10座校園透保水設施，滯洪總量達到414萬噸，約16.5座標準游泳池蓄水量，將可強化都市面對極端氣候的調適韌性，提供市民更高品質的宜居生活環境。
侯友宜隨後前往板橋區仁愛公園出席特色共融遊戲場啟用典禮。遊戲場結合兒童遊憩需求與共融設計理念，打造兼具安全性、趣味性及挑戰性的遊戲空間，提供親子家庭優質休憩場所。
侯友宜表示，下半年再增加國光公園、浮洲運動公園、永安公園及音樂公園等4處公共遊戲場改造，市府持續推動特色公園及共融遊戲場建設，希望讓孩子擁有安全快樂的成長環境，也讓公園成為親子休憩與社區交流的重要場所。
在後續板橋行動治理里政交流中，板橋區長陳奇正也針對近年重要建設成果進行簡報，包括道路品質提升、人行空間友善、增加公共停車場、校舍改建、公園綠地優化及排水系統改善等多項建設成果。為讓市政更貼近民眾期待，會中侯友宜逐一傾聽里長們的建議，以理解基層需求，並主動與里長們溝通。
侯市長強調，行動治理是市府與地方溝通的重要橋梁，透過實地走訪及跨局處協調，可充分掌握地方需求並加速建設推動。板橋區為新北市重要行政與生活核心區域，市府團隊將持續攜手地方，推動各項公共建設，提升市民生活品質與城市競爭力，打造安居樂業、永續宜居的新北市。
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