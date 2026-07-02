拚觀光！北北基桃攜手赴曼谷推廣北台魅力 深化台泰觀光交流

為持續深耕泰國觀光市場，北市觀傳局攜手新北、基隆及桃園，今天率團前進曼谷舉辦「2026北台灣四市泰國觀光推廣活動」。向泰國旅行業者及觀光產業展現北台灣兼具都會、海港風情、山海景觀與多元文化的旅遊特色。

北市觀傳局表示，四市也結合期間限定快閃互動裝置、及20輛穿梭曼谷街頭的北台四市主題嘟嘟車廣告，將旅遊意象帶入當地民眾日常生活。

本次推介會吸引超過60位泰國在地旅遊業者及40家以上北台灣四市觀光產業代表共襄盛舉。北北基桃四市除介紹各自最具代表性的觀光亮點外，也共同推薦下半年精彩不間斷的節慶活動，包括大型城市慶典、特色文化體驗及季節限定活動等，透過節慶觀光串聯城市特色，展現北台灣四季皆宜、處處有亮點的旅遊魅力。

推介會現場，泰國知名旅遊網紅Ratto及Mim Like This也分享實際走訪北台灣四市的旅遊體驗，從美食探索、城市漫遊到自然景觀與特色活動，以第一手視角帶領現場來賓認識北台灣豐富多元的旅遊樣貌，進一步提升旅客赴台旅遊意願。

北市觀光傳播局長余祥表示，北北基桃可說是入境旅客旅遊台灣的起點，同時有便利的交通串連整個生活圈，旅客一下機就可以體驗北台灣豐富的自然人文與都會時尚氛圍。

余祥提到，台北是一座融合傳統文化與現代時尚的城市，不僅擁有大稻埕、龍山寺等歷史景點，也有信義商圈與台北101等都會亮點，更以多元美食聞名，從夜市小吃到米其林餐廳一應俱全。余也特別向泰國業者推薦即將在7月登場的大稻埕夏日節，來台北河岸邊欣賞美麗煙火，若是喜歡購物的旅客，也能到台北101、大巨蛋周遭和東區逛街。

北市觀傳局表示，此次四市也特別於曼谷市中心知名商場centralwOrld設置期間限定觀光快閃互動裝置，7月2日至3日，民眾只要在四市主題打卡牆拍照，並於社群平台上傳照片及標註 #FantasticNorthernTaiwan，即可參加限量扭蛋活動。除了有限量台灣文創小禮，四市觀光首長更精心準備城市特色禮包作為扭蛋獎項。

另外，20輛載有北北基桃代表景點意象廣告的嘟嘟車，自7月1日至30日穿梭曼谷街頭，以泰國最具特色的交通工具結合北台灣城市風景，將旅遊意象融入當地民眾日常生活。