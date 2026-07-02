汐止民權街口交織瓶頸 評估台北調撥車道開放行駛機車

汐止區往返台北南港的北山大橋車流量很大，在上班時間汐止大同路到台北市研究路口也規劃了調撥車道，不過，新北市端有開放機車可以直接走調撥車道，台北市卻沒有，所以機車到了民權街口就得轉進原本的車道，造成車流交織成了交通瓶項也危險，所以今(2)日立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，討論台北市調撥車道取消禁行機車的可行性。

立法委員廖先翔提到，台北跟新北是共同生活圈，尤其是汐止到南港、大同路接南港路這一段，通勤族很多，之前北山大橋的機車道過彎常產生一些事故，因此後來新北市政府也在汐止到南港的調撥車道開放機車行駛，但是目前的狀況就是調撥車道，新北可以行駛機車、台北市是不能夠行駛機車，導致必須在民權街口切回大同路接南港路，產生一些交織，因此今天邀請台北市議員李明賢以及雙北相關單位人員到現場討論，是不是能夠讓調撥車道的機車繼續順行到台北市的調撥車道。

廖先翔表示，台北市也有建議，新北市端是不是能夠開放北山大橋平日也能行駛機車，因為之前假日有開放後，確實也沒有造成交通問題，反而改善了一些交通事故上的問題，今天雖然沒有辦法取得共識，但是接下來會續推在兩市的交通平台上面，把這個議題納入，看是新北市端將北山大橋平日也能行駛機車、還是台北市境內的調撥車道開放機車行駛，後續做更詳細的評估，讓機車族通行更安全。

台北市議員李明賢指出，過去跟廖先翔委員有爭取到南港路直接左轉研究院路，機車免待轉，雙北市通勤族包括機車族很多，今天討論的A方案是台北市建議開放北山大橋平日可以騎機車，新北市建議調撥車道可以行駛機車，AB方案其實可以並成，接下來透過雙北平台討論，一定要朝向開放，不過是開放A或是開放B、或AB同時開放，才是最安全最便利的方案。

廖先翔強調，今天討論無論是台北境內開放新北市境內開放，也請中央單位到場釋疑，中央單位明確表示，任何機車道的開放，絕對都是符合法令的，完全尊重地方政府的權責，另外，中央也建議，任何一個方案順接是非常重要的，也希望雙北能討論出一個方案，讓機車在行駛時都能順接，不要有頻繁變換車道的可能發生。