北市政風處辦企業誠信工作坊 林奕華：協助企業導入完善誠信治理機制

落實「聯合國反貪腐公約」精神，實踐北市長蔣萬安創新廉能施政理念，北市政風處今辦「企業誠信工作坊」。副市長林奕華表示，北市推動能源轉型與淨零排放等，須仰賴綠能相關企業「公私協力」；但企業要能穩健發展ESG中的「G（公司治理）」非常重要，盼透過工作坊，協助導入完善的誠信治理機制。

林奕華說，也希望藉由這次的工作坊，為北市奠定更具良善的投資與經商環境，我們一起為台北市的未來共同努力。

北市北市政風處表示，本次工作坊輔導對象為與市府有採購往來的綠能廠商，及設籍北市綠能等相關企業負責人、董事、監事、經理人或主管層級以上人員，並邀請台灣證券交易所公司治理部副理謝兆恩、銘傳大學法律學院教授詹德恩、社團法人中華公司治理協會常務理事陳清祥及業鑫律師事務所主持律師陳業鑫擔任專題講座。

另由緯創資通永續長丘高玲及華邦電子財務處處長暨代理發言人戴妍絜進行標竿企業分享，鼓勵企業打造公開透明、廉能永續的企業環境。

為進一步瞭解企業在實踐誠信治理上的挑戰與需求，工作坊也安排公部門政策交流暨分組討論環節，由勤業眾信策略、風險與交易服務執行副總經理江榮倫引言，並帶領學員就核心議題交流對話，凝聚實務共識並分享討論成果。

北市政風處處長吳滄俯指出，綠能產業是推動城市永續發展的關鍵，唯有建立公開透明、依法行政且值得信賴的產業環境，方能確保綠能政策穩健推動。北市府未來亦將持續深化企業誠信治理推廣，協助企業建立更完善的內控制度、法遵文化與風險管理能力，攜手打造兼具誠信、創新與永續競爭力的城市產業生態。