六福村開辦全台首屆動物標本保存班 培育保育研究新血

為補足國內中大型動物標本保存技術斷層，六福村舉辦台灣首屆「動物標本保存技術研習種子班」，課程由資深標本職人帶領學員實作中大型動物解剖、骨骼建構與標本保存，完成的標本未來將作為研究及生命教育教材，為台灣動物典藏技術培育新一代種子人才。

由六福村主辦的「動物標本保存技術研習種子班」日前完成培訓並舉行結業典禮，學員皆獲頒結業證書。主辦單位表示，課程除傳承中大型動物解剖與標本保存技術，更希望透過系統化培訓，建立國內動物標本典藏人才，讓標本在科學研究、動物保育及生命教育發揮更大價值。

主辦單位指出，台灣過去受限於中大型動物解剖難度高、素材取得不易，相關技術傳承不易，因此特別開辦首屆種子班。課程邀請深耕標本製作30年的詹德川，以及具現代美學背景的標本職人周可薇（Olivia）共同授課，帶領學員學習骨骼建構、解剖與標本保存等專業技術。

課程採實作方式進行，學員親手完成中大型動物骨骼標本。主辦單位表示，這些成果不只是展示作品，更可成為教學與研究的重要教材，提供相關領域進行動物解剖、生物構造及案例分析時使用，提升學術研究與專業訓練品質。

擔任指導單位的台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長賴振融表示，標本是生命留給世界最後的禮物，透過專業保存，不僅能延續動物生命價值，也能成為推動科學研究、動物保育及生命教育的重要媒介。未來，學員返回各自工作崗位後，可將所學應用於館舍典藏與教育推廣，持續擴大影響力。

六福村表示，標本保存技術研習已納入長期人才培育計畫，未來將持續規畫後續課程，串聯國內動物典藏資源，培育更多專業人才，讓動物標本在保育、研究及教育等領域發揮更完整功能，也為台灣動物典藏技術建立更扎實的傳承基礎。

學員親手完成的中大型動物骨骼標本，每一件皆是轉化為珍貴教學教材的實證，展現了國內動物標本製作技術的專業落實。圖／六福村提供