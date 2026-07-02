拓展客源 基北北桃聯手赴泰國拚觀光

拓展國際觀光市場及爭取更多東南亞旅客來台旅遊，台北、新北、基隆及桃園7月1日至7月4日共同前往泰國辦理觀光推廣活動，以「基北北桃」北台灣區域旅遊品牌向當地旅遊業者、媒體及消費市場推廣北台灣多元旅遊魅力，攜手擴展泰國來台旅遊市場版圖。

新北市觀旅局表示，泰國為台灣重要的東南亞客源市場之一。根據統計，2025年泰國來台旅客達32.7萬人次，穩居東南亞前三大客源國；2026年1月至4月來台旅客已突破14.7萬人次，顯示市場成長潛力強勁。

依市場特性分析，目前泰國旅客約有六成為團體旅遊、四成為自由行旅客，平均停留4至5天，偏好打卡景點、宗教文化體驗、美食探索及購物行程，與新北市多元觀光資源高度契合，新北此次也將積極向當地媒體及旅行業者推薦結合「打卡景點＋宗教祈福＋特色美食＋節慶活動」的新北主題遊程，期望未來納入更多來台旅遊產品之中，增加旅客在新北市停留時間。

此次赴泰推廣，新北市將以「新興景點、宗教祈福、美食饗宴及節慶活動」四大主軸向泰國市場行銷。新興打卡景點方面，將重點介紹北台灣嶄新地標淡江大橋、融合藝術與城市美學的新北市美術館，以及展現礦業文化再生魅力的瑞三鑛業整煤廠，展現新北市兼具現代建設與文化底蘊的旅遊特色。

在宗教文化旅遊方面，新北市擁有豐富且具代表性的信仰觀光資源，包括百年媽祖廟聞名的板橋慈惠宮、櫻花及寺廟景緻聞名的淡水天元宮、坐擁美麗夜景的中和烘爐地南山福德宮、素有「東方藝術殿堂」的三峽清水祖師廟，以及深受信眾求財喜愛的石碇五路財神廟等，提供泰國旅客結合文化體驗與祈福許願的特色旅遊選擇。

新北市將向泰國市場推薦九份芋圓、石門肉粽、淡水阿給、石門石花凍、坪林茶餐、萬里蟹、八里雙胞胎、平溪山泉豆花及烏來原住民特色料理等在地美食，展現新北市山海城鄉兼具的豐富飲食文化。

新北市也將向泰國旅遊業界介紹享譽國際的大型節慶品牌活動，包括被譽為世界級夜間盛典的新北市平溪天燈節、每年吸引數百萬參觀人潮的新北歡樂耶誕城，以及充滿山城浪漫氛圍的九份紅燈籠祭等，希望藉由節慶觀光吸引更多泰國旅客來訪。

基北北桃四市預計於今年9月共同邀請泰國旅行社業者及媒體來台踩線考察，安排四市各一天的深度體驗行程，親身感受北台灣多元觀光魅力，透過實地交流與產品包裝，吸引更多泰國旅客造訪。