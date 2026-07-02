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新北水利1泵接1泵 泵出新生機 提升揚水站沉水泵效能

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市水利局全面測量八里及林口區揚水站站體各式數據以建立資料庫。圖 ／新北市水利局提供
新北市水利局全面測量八里及林口區揚水站站體各式數據以建立資料庫。圖 ／新北市水利局提供

為提升汙水下水道系統效能，新北市水利局投入8000萬元經費，針對林口八里共16座汙水揚水站進行全面升級，工程已於今年5月完工。此次工程不僅導入智慧化遠端監控並汰換老舊設備，更配合林口南勢國中校區建設，透過管線地下化與景觀美化，成功將水利設施與周邊環境整合，達成友善校園的目標。

水利局長宋德仁表示，揚水站是汙水下水道系統的動力關鍵。由於汙水輸送多仰賴重力，當管線埋設過深或遭遇地形起伏時，必須透過揚水站將汙水提升，才能順利輸送至水資源回收中心處理。為強化系統運作效能，此次工程針對林口 9 座及八里 7 座站點進行設備汰換，確保整體運作穩定。

宋德仁說明，林口區的揚水站改善採取了「工程與環境整合」模式。以緊鄰南勢國中校區的 P07 揚水站為例，團隊拆除既有圍牆與天車，將管線地下化並遷移配電盤，同時汰換 3 台 161 匹馬力沉水泵，讓設施與校園景觀達成空間整合。此外，林口全區 9 座揚水站更同步增設遠端監控系統，操作人員可於林口水資源回收中心即時彈性調節，有效控管瞬間流量，維持污水進流穩定。

水利局表示，八里地區過去大雨期間偶發的人孔汙水回流問題，已在此次工程中獲得顯著改善。團隊更新 7 座揚水站液位計及 8 台沉水泵，並於烏山頭溪旁的站點加裝壓力疏流管、不鏽鋼舌閥與逆止閥，有效阻絕海水倒灌，大幅提升整體抽水效能與防護力。

水利局強調，從地下的管線佈建到地面的環境優化，新北市致力將各項基礎建設轉化為市民安心的生活環境。隨著 16 座揚水站完成智慧化升級，新北污水處理系統將更趨穩定，未來也會持續強化設施巡檢，提供市民更優質、衛生的生活空間。

林口區9座揚水站增設遠端監控系統操作人員24小時監控。圖／新北市水利局提供
林口區9座揚水站增設遠端監控系統操作人員24小時監控。圖／新北市水利局提供

施工人員更新沉水泵。圖 ／新北市水利局提供
施工人員更新沉水泵。圖 ／新北市水利局提供

林口 P07 揚水站工程結合南勢國中校區建設，將水利設施與周邊環境整合，實現友善校園目標。示意圖／新北市水利局提供
林口 P07 揚水站工程結合南勢國中校區建設，將水利設施與周邊環境整合，實現友善校園目標。示意圖／新北市水利局提供

新北市水利局增設揚水站電磁式流量計能即時監測汙水流量。圖 ／新北市水利局提供
新北市水利局增設揚水站電磁式流量計能即時監測汙水流量。圖 ／新北市水利局提供

新北 林口 八里

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