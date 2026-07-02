新北水利1泵接1泵 泵出新生機 提升揚水站沉水泵效能

為提升汙水下水道系統效能，新北市水利局投入8000萬元經費，針對林口與八里共16座汙水揚水站進行全面升級，工程已於今年5月完工。此次工程不僅導入智慧化遠端監控並汰換老舊設備，更配合林口南勢國中校區建設，透過管線地下化與景觀美化，成功將水利設施與周邊環境整合，達成友善校園的目標。

水利局長宋德仁表示，揚水站是汙水下水道系統的動力關鍵。由於汙水輸送多仰賴重力，當管線埋設過深或遭遇地形起伏時，必須透過揚水站將汙水提升，才能順利輸送至水資源回收中心處理。為強化系統運作效能，此次工程針對林口 9 座及八里 7 座站點進行設備汰換，確保整體運作穩定。

宋德仁說明，林口區的揚水站改善採取了「工程與環境整合」模式。以緊鄰南勢國中校區的 P07 揚水站為例，團隊拆除既有圍牆與天車，將管線地下化並遷移配電盤，同時汰換 3 台 161 匹馬力沉水泵，讓設施與校園景觀達成空間整合。此外，林口全區 9 座揚水站更同步增設遠端監控系統，操作人員可於林口水資源回收中心即時彈性調節，有效控管瞬間流量，維持污水進流穩定。

水利局表示，八里地區過去大雨期間偶發的人孔汙水回流問題，已在此次工程中獲得顯著改善。團隊更新 7 座揚水站液位計及 8 台沉水泵，並於烏山頭溪旁的站點加裝壓力疏流管、不鏽鋼舌閥與逆止閥，有效阻絕海水倒灌，大幅提升整體抽水效能與防護力。

水利局強調，從地下的管線佈建到地面的環境優化，新北市致力將各項基礎建設轉化為市民安心的生活環境。隨著 16 座揚水站完成智慧化升級，新北污水處理系統將更趨穩定，未來也會持續強化設施巡檢，提供市民更優質、衛生的生活空間。

林口區9座揚水站增設遠端監控系統操作人員24小時監控。圖／新北市水利局提供

施工人員更新沉水泵。圖 ／新北市水利局提供

林口 P07 揚水站工程結合南勢國中校區建設，將水利設施與周邊環境整合，實現友善校園目標。示意圖／新北市水利局提供