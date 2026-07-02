棄樹蔭花錢蓋「秀珍菇」遮陽傘？北市府反擊：請別竹篙湊菜刀

北市府規畫在信義區設遮陽傘，因造型被稱「秀珍菇」，民進黨議員洪婉臻質疑，其中一處在市府大樓東北角，原本就有枝葉茂密的天然樹蔭，市府卻討論要移喬木？質疑「捨棄天然樹蔭不維持，卻要花大錢蓋遮陽傘」？公園處回應，市民廣場東北角樹木移除或移植跟遮陽傘無關，請不要不同工程混一談「竹篙湊菜刀」。

議員洪婉臻質疑，市府遮陽設計工程報告中，市府大樓東北角本樹蔭茂密，卻要放置遮陽傘，令人匪夷所思。甚至公園處報告中提到，東北角遮陽設施規畫設置於既有喬木樹穴旁，涉及一處「喬木移植」及樹穴調整，經評估可協助辦理。質疑兩棵有樹籍編號的樹木「被消失」，花大錢蓋「秀珍菇」遮陽傘，是滑天下之大稽。

公園處總工程司曾俊傑回應，議員提到的地點在市府周邊市民廣場東北角樹木移除或移植，主要是因為風災後處理倒塌樹木，以及增加松智路車道而進行人行道退縮這兩個因素，跟遮陽傘沒有關係。市府不是為了設置遮陽設施而砍樹，請不要把不同工程混為一談、竹篙湊菜刀。