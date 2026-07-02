北市聯醫進駐收容所 成功拯救近半數精神疾病無家者

台北市立聯合醫院精神科醫師進駐收容所，大幅提升精神疾病無家者安居率。院方今指出，研究顯示46.6%無家者在此服務協助下，成功脫離收容所並取得穩定居所，研究成果榮登國際權威期刊《JAMA Network Open》。

北市聯醫表示，無家者族群常伴隨極高的精神疾病盛行率，然而傳統的門診醫療模式對他們而言往往難以觸及。在都市地區，由於高昂的居住成本，近年國際推崇的「居住優先」（Housing-First）模式在推動上面臨極大挑戰。

聯醫說，為解決此一公衛與社會困境，松德院區於2019年受台北市衛生局委託，推動「過渡性收容所精神醫療協助服務」，由松德院區醫療團隊進駐台北市公設遊民收容所「圓通居」。該團隊包含精神科醫師與護理師，每兩周一次駐點巡診，提供及時且直接的精神醫療。

院方指出，服務涵蓋精神健康篩檢、定期診斷評估、藥物治療，乃至高危機個案的住院轉銜。除了臨床診療，醫師也擔任收容所的臨床聯絡人，協助身心障礙鑑定並推進社福資格申請，同時運用專案補助減免弱勢個案的自費項目，多管齊下打破無家者的就醫藩籬，為其建構重返社區的穩固基石。

聯醫說，為探討此在地化治療模式的實際效益，該計畫執行者、松德院區一般精神科醫師鄭勝允，調查2019年10月至2024年10月所服務過的208位無家者，研究顯示高達46.6%無家者在此服務協助下，成功脫離收容所並取得穩定居所，包含轉銜至精神復健機構、返家或租屋。

院方指出，該研究也發現，無家者在精神疾病上存在顯著的性別差異。男性無家者有極高比例46.1%患有酒精使用障礙，而女性無家者則高達50%罹患思覺失調類群障礙。這項發現凸顯無家者並非單一族群，其醫療方針與社福政策必須摒棄「一體適用」的觀念。

聯醫表示，鄭勝允進一步分析影響無家者成功取得穩定居所的關鍵因素後發現，年紀較長是脫離無家狀態的有利因素。這可能與年長者在身心衰退下較願意接受長期安置、精神醫療介入能及時協助進行失能評估以銜接老人福利法有關。相對地，合併有酒精成癮或海洛因、甲基安非他命等非法藥物成癮的個案，其成功取得穩定居所的機率顯著偏低。

院方說，這項研究成果6月2日獲刊登在美國醫學會發行的國際頂尖期刊《JAMA Network Open》（doi:10.1001/jamanetworkopen.2026.16300）。未來的醫療、社福政策可基於此研究，針對無家者的年齡、性別與特定精神診斷，強調發展個別化的精準介入，有效改善其長期預後，補上社會安全網最後一塊拼圖。