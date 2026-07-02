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新北拿全國近百座音樂舞蹈特優獎 7月辦3場聯合特優展演

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
溪昆國中現代舞。圖／新北文化局提供
溪昆國中現代舞。圖／新北文化局提供

新北市114學年度全國學生音樂及舞蹈比賽成績亮眼，其中音樂比賽74座特優，舞蹈比賽拿下23座特優，獲獎數居全國之冠，新北教育局表示，除7月1日一場聯合展演外，另將於4日及5日在新北市藝文中心舉辦「全國學生舞蹈暨音樂比賽特優團隊聯合展演」，讓民眾近距離感受新北學子長期投入藝術學習的成果與舞臺魅力。

教育局表示，新北市在114學年度全國學生音樂比賽，共213組團體及225位個人參賽，勇奪74座特優及319座優等；全國學生舞蹈比賽則有62隊團體組、41位個人組，總計1241人參賽，一舉拿下23座特優、80座優等，獲獎數居全國之冠，並締造全數優等以上的亮眼紀錄，這些成果是孩子們長期練習、團隊合作與舞臺歷練的最佳見證。

新莊國小管樂團與弦樂團雙雙榮獲全國特優，學生裴誠元表示，上臺前雖然緊張，但當最後一個音符落下、現場掌聲響起時，內心十分感動，也覺得平日付出的汗水都值得了。永和國中國樂團長期為新北市及全國學生音樂比賽常勝軍，在任燕平指揮帶領下，學生善用課餘時間勤奮練習，培養深厚默契。

正德國中合唱團團員仍連續兩年榮獲新北市及全國學生音樂比賽特優，並於2025年TICC台北國際合唱大賽獲得銀獎，今年將再繼續挑戰2026 TICC，與國際團隊交流切磋。團員王心琳分享，大家在一次次練習與演出中培養默契，也與老師、夥伴建立如家人般的深厚情感，讓國中生活留下許多難忘回憶。

教育局表示，每一次登台都是孩子學習團隊合作與突破自我的珍貴歷程。新北市將持續深化藝術教育，提供多元展演與跨域學習機會，支持每位熱愛藝術的孩子在舞台上找到自信、綻放光芒。

頭前國中舞蹈拿下全國特優獎。圖／新北文化局提供
頭前國中舞蹈拿下全國特優獎。圖／新北文化局提供

新埔國小拿下全國舞蹈特優獎。圖／新北文化局提供
新埔國小拿下全國舞蹈特優獎。圖／新北文化局提供

音樂 新北 教育局

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