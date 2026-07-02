遭批砍路樹蓋744萬遮陽傘 蔣萬安：依規劃設置沒問題 議員沒瞭解清楚

北市信義區的「蘑菇遮陽傘」引發爭議，先是被踢爆每座均價要744萬元，民進黨台北市議員洪婉臻也質疑，在市府大樓東北角的兩處樹木，因設置遮陽傘被砍。台北市長蔣萬安今天受訪表示，工務局都有清楚說明，市府一定依照相關規定設置，議員完全沒有瞭解清楚。

洪婉臻表示，位於市府大樓東北角的遮陽設施選址地本就有天然樹蔭，市府會勘時卻討論要「喬木移植」與「樹穴調整」，有兩棵有樹籍編號的樹木被消失，北市城市降溫做法本末倒置、捨近求遠，竟然還花大筆人民納稅錢，完全不合邏輯，應完整對外說明。

蔣萬安上午出席孚佑帝君成道1146周年紀念大典，他受訪時表示，台北市是一個國際大都會，各地都非常有時尚感與特色，也會持續努力讓各地的特色以及魅力、時尚被世界看到，地方議員如果有需要設置「蘑菇」，市府就會協助了解、評估。

關於砍樹裝遮陽傘質疑，蔣萬安表示，工務局都有很清楚的說明，一定是依照相關的規定來設置，不管是新工處的遮陽傘，或是接下來在信義區設置的蘑菇造型遮陽傘，就是依照相關的規定，沒有問題。面對追問是否認為規定適合？蔣萬安說，這完全是議員沒有了解清楚，工務局已經做了很清楚的說明。