強化防災工具普及性、預警成效 民代籲中央整合資訊

上周連日暴雨讓北市內湖、新北汐止等地出現積淹水，防災App、網站在關鍵時刻是否發揮功效也被檢驗。民代說，中央、地方陸續開發各式防災預警App，卻是資訊過度分散、平台林立，須下載不同系統才能取得資訊，民眾使用意願打折扣。

如何善用科技與AI技術做水情監測，強化防災應變能力是重中之重。水利署推出「行動水情」App，雙北等地也有防災網站或App，卻面臨資訊管道分散，防災App普及率、預警效能成討論焦點。

新北市議員黃心華建議，中央防災相關部會應主動協調數發部，善用台灣資通訊產業的軟硬體優勢，整合中央與地方防災資訊，建立更完整、更即時、便利的防災平台，讓雨量、水情、淹水警戒、避難資訊等重要資訊一次整合，提升民眾使用率，才能發揮科技防災價值。

黃心華說，極端氣候已成為各城市共同面對的新挑戰，與其花時間製造政治口水，不如把更多心力放在提升工程韌性、精進防災科技、整合數位治理，讓每一次豪雨成為城市持續進步的契機，這才是人民期待的城市治理。

內政部前部長李鴻源說，任何排水系統都有設計標準，北市雨水下水道設計保護標準約為每小時78毫米，此次豪雨部分地區時雨量破百毫米，超過原有設計容量。判斷治水是否成功，不能只看有沒有積水，要看積水多久退去、排水系統是否持續運作、防洪機制是否仍維持功能。

李也說，降雨超過下水道設計標準，淹水是必然，重點在退水速度，如何減少財產損失和人命傷亡是重點，別用工程思維當一切解方，治水、淹水處理是兩件事。

「錢是否用在刀口該被檢驗。」李鴻源說，前瞻基礎建設水利工程花2300億，錢用在哪些工程、哪些縣市，淹水是否改善、退水速度有無提升才是該討論的，一場豪雨，該檢驗的是治理成效，噴口水沒意義。

防災App工具主要作用是即時預警推播，能在災害來臨時爭取黃金應變時間。記者陳正興／攝影