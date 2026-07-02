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新北市鼓勵農友申領「生態薪水」 最高獎勵7萬元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市農業局即日起至7月15日於萬里區、金山區、石門區、三芝區、雙溪區、貢寮區、坪林區及石碇區辦理「115年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付」申請作業。圖／新北市農業局提供
新北市農業局即日起至7月15日於萬里區、金山區、石門區、三芝區、雙溪區、貢寮區、坪林區及石碇區辦理「115年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付」申請作業。圖／新北市農業局提供

新北市政府鼓勵農友投入友善農業與農田生態保育，即日起至7月15日辦理萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮、坪林、石碇區「115年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付」，符合資格者最高可申請7萬元生態薪水。

農業局指出，生態服務給付方案透過棲地維護、棲地營造及棲地成效等項目，支持農友在耕作過程中兼顧農業生產與生態保育。

「棲地維護」：只要水梯田及水田面積達0.1公頃以上，維持全年蓄水或湛水狀態，不使用除草劑、獸鋏、毒餌、非友善之防治網，每公頃每年可領2至3萬元給付。

「棲地營造」：分為保全及活用兩類，水梯田復耕、草生田埂營造及田埂拓寬等增加農田生態多樣性，可請領保全類最高1萬元給付；另外完成16星期以上之動植物生態觀察記錄，可再請領活用類給付最高1萬元。

「棲地成效」：若在田區發現至少3種國家易危等級以上植物物種，或保育類野生動物3種以上物種，可領最高2萬元獎勵金。

農友在參與生態服務給付期間禁止放養犬貓及餵食流浪犬貓，避免干擾野生動物及影響棲地環境。執行期間農業局會定期抽樣檢驗農友的作物，確保作物農藥零檢出，若有發現不符合情形，將無法領取獎勵金。

另外，本年度會新增額外資料庫課程，教導協助農友觀察及記錄田間生態環境，不僅可申請更多獎勵金，同時顯示出新北市田間環境具有豐富野生動植物資源。

新北市政府鼓勵農友投入友善農業與農田生態保育，符合資格者最高可申請7萬元生態薪水。圖／新北市農業局提供
新北市政府鼓勵農友投入友善農業與農田生態保育，符合資格者最高可申請7萬元生態薪水。圖／新北市農業局提供

若在田區發現至少3種國家易危等級以上植物物種，或保育類野生動物3種以上物種，可領最高2萬元的獎勵金。圖為無霸鉤蜓。圖／新北市農業局提供
若在田區發現至少3種國家易危等級以上植物物種，或保育類野生動物3種以上物種，可領最高2萬元的獎勵金。圖為無霸鉤蜓。圖／新北市農業局提供

若在田區發現至少3種國家易危等級以上植物物種，或保育類野生動物3種以上物種，可領最高2萬元的獎勵金。圖為台北赤蛙。圖／新北市農業局提供
若在田區發現至少3種國家易危等級以上植物物種，或保育類野生動物3種以上物種，可領最高2萬元的獎勵金。圖為台北赤蛙。圖／新北市農業局提供

石門 貢寮 萬里

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